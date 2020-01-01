MetaQ (METAQ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MetaQ (METAQ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MetaQ (METAQ) teave Based on the experience and know-how of consulting for the development optimization of large game companies, Metaplanet is developing NFT games professionally through specially customized blockchain mainnet technology. Our vision and strategy have two main goals. It is to first connect and expand the rewards of users who actively participate in the game, and the virtualized blockchain and NFT in real life. MetaPlanet's MetaQ platform is a decentralized network that serves as a hub that enables services in various industries by combining the virtual reality metaverse and blockchain technology centered on MetaPlanet's own mainnet, MetaQ. It plays a role in composing an ecosystem by allowing entertainment elements such as shopping and SNS to work in conjunction with the virtual economy. The goal of Metaplanet is to expand the network, starting with IP-based NFT games, and to maintain the active activities of various ecosystem members, including users, various companies, and developers. Games and NFTs use MetaQ's own mainnet, but for the convenience of users, the exchange has added a function to swap in its own wallet so that it can be traded with BSC. Ametlik veebisait: https://www.metaplanet-nft.com/ Ostke METAQ kohe!

MetaQ (METAQ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MetaQ (METAQ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 667.77K $ 667.77K $ 667.77K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 19.08M $ 19.08M $ 19.08M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 34.99M $ 34.99M $ 34.99M Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.07 $ 7.07 $ 7.07 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00582109 $ 0.00582109 $ 0.00582109 Praegune hind: $ 0.03499336 $ 0.03499336 $ 0.03499336 Lisateave MetaQ (METAQ) hinna kohta

MetaQ (METAQ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MetaQ (METAQ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate METAQ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: METAQ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate METAQ tokeni tokenoomikat, avastage METAQ tokeni reaalajas hinda!

METAQ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu METAQ võiks suunduda?

