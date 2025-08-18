Mis on Merit Circle (MC)

The Merit Circle DAO is an ever-evolving digital ecosystem built by a global community to ensure the future of gaming. With a strong foundation in the web3 space, we are committed to integrating the endless possibilities of blockchain technology with the latest in gaming to create the next generation of immersive gaming experiences. Activities by the Merit Circle DAO can be divided into four verticals, each with their own respective product. Collectively, they form an ecosystem that adds value to the DAO and, thereby, the $MC token. Merit Circle investments: Since its creation, the DAO has invested in countless projects across the web3 landscape and worked hard to create a resilient treasury that’s able to weather the shifting tides of the industry. In order to continue supporting the growth of the DAO, we are committed to optimally running the treasury to ensure we have the resources to support our growth. Merit Circle gaming: The Merit Circle DAO would not exist without the gaming industry. While we look towards expansion across our ecosystem, we will continue to scale-in games that are engaging and well-designed. Setting our sights on disrupting the dated practices set by the industry, we will be focusing on advancing our gaming infrastructure to ensure it is both entertaining and rewarding for gamers. Merit Circle studios: As an organization at the forefront of gaming, the Merit Circle DAO is determined to contribute to the industry on a much larger scale. Through our studios vertical, we can unleash our creativity and take a hands-on approach in building new games and incubating innovative projects. As the DAO has expanded, so too has our knowledge and experience of the industry, which we aim to leverage while growing this space. Sphere marketplace: The explosive growth of the NFT space in the web3 industry exposed some clear areas for improvement that prevent it from reaching a broader audience. With our vast amount of in-house knowledge and experience in gaming, we are committed to making our NFT marketplace Sphere the best fit for gamers.

Merit Circle hinna ennustus (USD)

Kui palju on Merit Circle (MC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Merit Circle (MC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Merit Circle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

MC kohalike valuutade suhtes

Merit Circle (MC) tokenoomika

Merit Circle (MC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Merit Circle (MC) kohta Kui palju on Merit Circle (MC) tänapäeval väärt? Reaalajas MC hind USD on 0.121415 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MC/USD hind? $ 0.121415 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Merit Circle turukapitalisatsioon? MC turukapitalisatsioon on $ 1.45M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MC ringlev varu? MC ringlev varu on 11.91M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MC (ATH) hind? MC saavutab ATH hinna summas 11.7 USD . Mis oli kõigi aegade MC madalaim (ATL) hind? MC nägi ATL hinda summas 0.073691 USD . Milline on MC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MC kauplemismaht on -- USD . Kas MC sel aastal kõrgemale ka suundub? MC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MC hinna ennustust

