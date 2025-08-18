Merit Circle hind (MC)
Merit Circle (MC) reaalajas hind on $0.121415. Viimase 24 tunni jooksul MC kaubeldud madalaim $ 0.120059 ja kõrgeim $ 0.140821 näitab aktiivset turu volatiivsust. MCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.7 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.073691.
Lüliajalise tootluse osas on MC muutunud -1.74% viimase tunni jooksul, -4.49% 24 tunni vältel -0.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Merit Circle praegune turukapitalisatsioon on $ 1.45M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MC ringlev varu on 11.91M, mille koguvaru on 11906525.34137866. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.45M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Merit Circle ja USD hinnamuutus $ -0.00571956716413.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Merit Circle ja USD hinnamuutus $ +0.0176470267.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Merit Circle ja USD hinnamuutus $ +0.0564049287.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Merit Circle ja USD hinnamuutus $ +0.025615.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00571956716413
|-4.49%
|30 päeva
|$ +0.0176470267
|+14.53%
|60 päeva
|$ +0.0564049287
|+46.46%
|90 päeva
|$ +0.025615
|+26.74%
The Merit Circle DAO is an ever-evolving digital ecosystem built by a global community to ensure the future of gaming. With a strong foundation in the web3 space, we are committed to integrating the endless possibilities of blockchain technology with the latest in gaming to create the next generation of immersive gaming experiences. Activities by the Merit Circle DAO can be divided into four verticals, each with their own respective product. Collectively, they form an ecosystem that adds value to the DAO and, thereby, the $MC token. Merit Circle investments: Since its creation, the DAO has invested in countless projects across the web3 landscape and worked hard to create a resilient treasury that’s able to weather the shifting tides of the industry. In order to continue supporting the growth of the DAO, we are committed to optimally running the treasury to ensure we have the resources to support our growth. Merit Circle gaming: The Merit Circle DAO would not exist without the gaming industry. While we look towards expansion across our ecosystem, we will continue to scale-in games that are engaging and well-designed. Setting our sights on disrupting the dated practices set by the industry, we will be focusing on advancing our gaming infrastructure to ensure it is both entertaining and rewarding for gamers. Merit Circle studios: As an organization at the forefront of gaming, the Merit Circle DAO is determined to contribute to the industry on a much larger scale. Through our studios vertical, we can unleash our creativity and take a hands-on approach in building new games and incubating innovative projects. As the DAO has expanded, so too has our knowledge and experience of the industry, which we aim to leverage while growing this space. Sphere marketplace: The explosive growth of the NFT space in the web3 industry exposed some clear areas for improvement that prevent it from reaching a broader audience. With our vast amount of in-house knowledge and experience in gaming, we are committed to making our NFT marketplace Sphere the best fit for gamers.
Merit Circle (MC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.