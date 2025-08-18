Rohkem infot MAXX

MAXX Hinnainfo

MAXX Ametlik veebisait

MAXX Tokenoomika

MAXX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Maxx logo

Maxx hind (MAXX)

Loendis mitteolevad

1 MAXX/USD reaalajas hind:

--
----
-7.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Maxx (MAXX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:01:54 (UTC+8)

Maxx (MAXX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00395378
$ 0.00395378$ 0.00395378

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

-7.31%

+6.39%

+6.39%

Maxx (MAXX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MAXX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAXXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00395378 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MAXX muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, -7.31% 24 tunni vältel +6.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Maxx (MAXX) – turuteave

$ 14.06K
$ 14.06K$ 14.06K

--
----

$ 14.06K
$ 14.06K$ 14.06K

998.54M
998.54M 998.54M

998,541,823.912406
998,541,823.912406 998,541,823.912406

Maxx praegune turukapitalisatsioon on $ 14.06K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MAXX ringlev varu on 998.54M, mille koguvaru on 998541823.912406. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.06K.

Maxx (MAXX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Maxx ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Maxx ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Maxx ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Maxx ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.31%
30 päeva$ 0+9.43%
60 päeva$ 0+15.38%
90 päeva$ 0--

Mis on Maxx (MAXX)

The artfolio moment is showing the power of harnessing memecoins as vehicles for artists. In this spirit, the Maxx team decided to launch one - MAXX. He's big. He likes art. Maxx is the curator of the artfolio movement in memecoins, purpose made to bring joy and create value for the artistic community on Solana and beyond. Through MAXX, the team will explore, experiment with, and create unique experiences to empower artists and their communities to connect, expand, and have fun again with art. Think bigger.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Maxx (MAXX) allikas

Ametlik veebisait

Maxx hinna ennustus (USD)

Kui palju on Maxx (MAXX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Maxx (MAXX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Maxx nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Maxx hinna ennustust kohe!

MAXX kohalike valuutade suhtes

Maxx (MAXX) tokenoomika

Maxx (MAXX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAXX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Maxx (MAXX) kohta

Kui palju on Maxx (MAXX) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAXX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAXX/USD hind?
Praegune hind MAXX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Maxx turukapitalisatsioon?
MAXX turukapitalisatsioon on $ 14.06K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAXX ringlev varu?
MAXX ringlev varu on 998.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAXX (ATH) hind?
MAXX saavutab ATH hinna summas 0.00395378 USD.
Mis oli kõigi aegade MAXX madalaim (ATL) hind?
MAXX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MAXX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAXX kauplemismaht on -- USD.
Kas MAXX sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAXX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAXX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:01:54 (UTC+8)

Maxx (MAXX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.