Mis on Maia (MAIA)

What is the project about? Maia is the yield powerhouse of Metis with its community rooted in this Ethereum L2. With a 100% fair launch via bonds Maia is a truly community owned token. Maia aims to be a one stop shop for different financial instruments, a fully fledged trading hub with Hermes being the first piece of the puzzle. In order to sustainably bootstrap our surrounding ecosystem, Maia plans to keep on-boarding long term partnerships with protocols that ultimately add value to both our holders and partners. What makes your project unique? $MAIA is a utility and governance token that drives the coordination mechanisms behind the whole Maian ecosystem. This allows us to decentralize the decision making process while at the same time entitling the token stakers of their share of the profits generated by the Maian Treasury. As a DAO we constantly push towards improving our decentralized governance structure and processes. History of your project. A group of partially doxxed friends who have been navigating crypto this last 5 years and have expertise in different fields ranging from smart contract and front end development, economics and marketing as well as a deep interest and understanding in the tokenomics, incentive systems and DeFi primitives behind Solidly, Curve and Olympus. What’s next for your project? Maia V2 will some of these new features. 1. Emissions and Tokenomics - Detailed emissions and supply information leading up to and from V2 Launch. 2. Improved Earnings - New layer of revenue for Maians. 3. Increased Utility - Additions to the token’s utility. What can your token be used for? Currently Maia token can be staked and when you stake, you lock MAIA and receive an equal amount of sMAIA. Your sMAIA balance rebases up automatically at the end of every epoch. sMAIA is transferable and therefore composable with other DeFi protocols.

Üksuse Maia (MAIA) allikas Ametlik veebisait

MAIA kohalike valuutade suhtes

Maia (MAIA) tokenoomika

Maia (MAIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Maia (MAIA) kohta Kui palju on Maia (MAIA) tänapäeval väärt? Reaalajas MAIA hind USD on 2.29 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MAIA/USD hind? $ 2.29 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MAIA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Maia turukapitalisatsioon? MAIA turukapitalisatsioon on $ 722.31K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MAIA ringlev varu? MAIA ringlev varu on 315.00K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAIA (ATH) hind? MAIA saavutab ATH hinna summas 770.76 USD . Mis oli kõigi aegade MAIA madalaim (ATL) hind? MAIA nägi ATL hinda summas 0.462676 USD . Milline on MAIA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MAIA kauplemismaht on -- USD . Kas MAIA sel aastal kõrgemale ka suundub? MAIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAIA hinna ennustust

Maia (MAIA) Olulised valdkonna uudised