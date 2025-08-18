Maia hind (MAIA)
-1.02%
-6.93%
+17.53%
+17.53%
Maia (MAIA) reaalajas hind on $2.29. Viimase 24 tunni jooksul MAIA kaubeldud madalaim $ 2.29 ja kõrgeim $ 2.54 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 770.76 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.462676.
Lüliajalise tootluse osas on MAIA muutunud -1.02% viimase tunni jooksul, -6.93% 24 tunni vältel +17.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Maia praegune turukapitalisatsioon on $ 722.31K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MAIA ringlev varu on 315.00K, mille koguvaru on 315000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 722.31K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Maia ja USD hinnamuutus $ -0.170657370194803.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Maia ja USD hinnamuutus $ +0.2718005580.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Maia ja USD hinnamuutus $ +0.4127928810.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Maia ja USD hinnamuutus $ -1.8154837916971945.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.170657370194803
|-6.93%
|30 päeva
|$ +0.2718005580
|+11.87%
|60 päeva
|$ +0.4127928810
|+18.03%
|90 päeva
|$ -1.8154837916971945
|-44.22%
What is the project about? Maia is the yield powerhouse of Metis with its community rooted in this Ethereum L2. With a 100% fair launch via bonds Maia is a truly community owned token. Maia aims to be a one stop shop for different financial instruments, a fully fledged trading hub with Hermes being the first piece of the puzzle. In order to sustainably bootstrap our surrounding ecosystem, Maia plans to keep on-boarding long term partnerships with protocols that ultimately add value to both our holders and partners. What makes your project unique? $MAIA is a utility and governance token that drives the coordination mechanisms behind the whole Maian ecosystem. This allows us to decentralize the decision making process while at the same time entitling the token stakers of their share of the profits generated by the Maian Treasury. As a DAO we constantly push towards improving our decentralized governance structure and processes. History of your project. A group of partially doxxed friends who have been navigating crypto this last 5 years and have expertise in different fields ranging from smart contract and front end development, economics and marketing as well as a deep interest and understanding in the tokenomics, incentive systems and DeFi primitives behind Solidly, Curve and Olympus. What’s next for your project? Maia V2 will some of these new features. 1. Emissions and Tokenomics - Detailed emissions and supply information leading up to and from V2 Launch. 2. Improved Earnings - New layer of revenue for Maians. 3. Increased Utility - Additions to the token’s utility. What can your token be used for? Currently Maia token can be staked and when you stake, you lock MAIA and receive an equal amount of sMAIA. Your sMAIA balance rebases up automatically at the end of every epoch. sMAIA is transferable and therefore composable with other DeFi protocols.
Maia (MAIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.