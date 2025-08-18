Rohkem infot MIMATIC

MAI hind (MIMATIC)

1 MIMATIC/USD reaalajas hind:

$0.990382
$0.990382
0.00%1D
MAI (MIMATIC) reaalajas hinnagraafik
MAI (MIMATIC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.989779
$ 0.989779
24 h madal
$ 0.991603
$ 0.991603
24 h kõrge

$ 0.989779
$ 0.989779

$ 0.991603
$ 0.991603

$ 1.35
$ 1.35

$ 0.655895
$ 0.655895

-0.00%

-0.04%

+0.05%

+0.05%

MAI (MIMATIC) reaalajas hind on $0.990524. Viimase 24 tunni jooksul MIMATIC kaubeldud madalaim $ 0.989779 ja kõrgeim $ 0.991603 näitab aktiivset turu volatiivsust. MIMATICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.35 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.655895.

Lüliajalise tootluse osas on MIMATIC muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -0.04% 24 tunni vältel +0.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MAI (MIMATIC) – turuteave

$ 27.30M
$ 27.30M

--
--

$ 299.47M
$ 299.47M

27.56M
27.56M

302,380,930.8644717
302,380,930.8644717

MAI praegune turukapitalisatsioon on $ 27.30M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MIMATIC ringlev varu on 27.56M, mille koguvaru on 302380930.8644717. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 299.47M.

MAI (MIMATIC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MAI ja USD hinnamuutus $ -0.0004549699356888.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MAI ja USD hinnamuutus $ -0.0009249513.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MAI ja USD hinnamuutus $ -0.0038648265.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MAI ja USD hinnamuutus $ -0.0057924638568203.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0004549699356888-0.04%
30 päeva$ -0.0009249513-0.09%
60 päeva$ -0.0038648265-0.39%
90 päeva$ -0.0057924638568203-0.58%

Mis on MAI (MIMATIC)

MAI (mimatic) is an overcollateralized stablecoin backed solely by decentralized tokens.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MAI (MIMATIC) allikas

Ametlik veebisait

MAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on MAI (MIMATIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MAI (MIMATIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MAI hinna ennustust kohe!

MIMATIC kohalike valuutade suhtes

MAI (MIMATIC) tokenoomika

MAI (MIMATIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIMATIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MAI (MIMATIC) kohta

Kui palju on MAI (MIMATIC) tänapäeval väärt?
Reaalajas MIMATIC hind USD on 0.990524 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MIMATIC/USD hind?
Praegune hind MIMATIC/USD on $ 0.990524. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MAI turukapitalisatsioon?
MIMATIC turukapitalisatsioon on $ 27.30M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MIMATIC ringlev varu?
MIMATIC ringlev varu on 27.56M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MIMATIC (ATH) hind?
MIMATIC saavutab ATH hinna summas 1.35 USD.
Mis oli kõigi aegade MIMATIC madalaim (ATL) hind?
MIMATIC nägi ATL hinda summas 0.655895 USD.
Milline on MIMATIC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MIMATIC kauplemismaht on -- USD.
Kas MIMATIC sel aastal kõrgemale ka suundub?
MIMATIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MIMATIC hinna ennustust.
MAI (MIMATIC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

