MAI (mimatic) is an overcollateralized stablecoin backed solely by decentralized tokens.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MAI (MIMATIC) kohta Kui palju on MAI (MIMATIC) tänapäeval väärt? Reaalajas MIMATIC hind USD on 0.990524 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MIMATIC/USD hind? $ 0.990524 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MIMATIC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MAI turukapitalisatsioon? MIMATIC turukapitalisatsioon on $ 27.30M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MIMATIC ringlev varu? MIMATIC ringlev varu on 27.56M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MIMATIC (ATH) hind? MIMATIC saavutab ATH hinna summas 1.35 USD . Mis oli kõigi aegade MIMATIC madalaim (ATL) hind? MIMATIC nägi ATL hinda summas 0.655895 USD . Milline on MIMATIC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MIMATIC kauplemismaht on -- USD . Kas MIMATIC sel aastal kõrgemale ka suundub? MIMATIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MIMATIC hinna ennustust

