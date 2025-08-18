Rohkem infot LSK

Lisk (LSK) reaalajas hinnagraafik
Lisk (LSK) hinna teave (USD)

$ 0,39446
24 h madal
$ 0,421291
24 h kõrge

$ 0,39446
$ 0,421291
$ 34,92
1 h
-1,17%
-1,17%

-4,37%

-10,46%

-10,46%

Lisk (LSK) reaalajas hind on $0,394357. Viimase 24 tunni jooksul LSK kaubeldud madalaim $ 0,39446 ja kõrgeim $ 0,421291 näitab aktiivset turu volatiivsust. LSKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 34,92 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0,101672.

Lüliajalise tootluse osas on LSK muutunud -1,17% viimase tunni jooksul, -4,37% 24 tunni vältel -10,46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lisk (LSK) – turuteave

$ 78,97M
--
$ 157,85M
200,10M
400 000 000,0
Lisk praegune turukapitalisatsioon on $ 78,97M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LSK ringlev varu on 200,10M, mille koguvaru on 400000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 157,85M.

Lisk (LSK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Lisk ja USD hinnamuutus $ -0,0180451695437461.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Lisk ja USD hinnamuutus $ -0,0577842241.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Lisk ja USD hinnamuutus $ +0,0034516885.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Lisk ja USD hinnamuutus $ -0,1325835918420552.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0,0180451695437461-4,37%
30 päeva$ -0,0577842241-14,65%
60 päeva$ +0,0034516885+0,88%
90 päeva$ -0,1325835918420552-25,16%

Mis on Lisk (LSK)

Lisk is a Layer 2 blockchain dedicated to bringing Web3 adoption in emerging markets back to Ethereum. Offering some of the lowest transaction fees in the industry, Lisk is the ecosystem of choice for users and developers in cost-sensitive regions. By leveraging efficient, scalable, and innovative Layer 2 technology, Lisk enables real-world applications in emerging markets to operate efficiently on Ethereum for the first time. Lisk’s founder-focused approach provides a comprehensive ecosystem of builder programs, tools, seed liquidity, and knowledge bases to support local Web3 projects from inception to success. As a long-standing Web3 infrastructure project, Lisk has been democratizing blockchain accessibility for developers and end-users globally since 2016. As a member of the Optimism Superchain, Lisk plays a pivotal role in building the industry’s first truly interoperable supernetwork alongside Base, Optimism, Mode, and Worldchain. 

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Lisk (LSK) allikas

Ametlik veebisait

Lisk hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lisk (LSK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lisk (LSK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lisk nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lisk hinna ennustust kohe!

LSK kohalike valuutade suhtes

Lisk (LSK) tokenoomika

Lisk (LSK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LSK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lisk (LSK) kohta

Kui palju on Lisk (LSK) tänapäeval väärt?
Reaalajas LSK hind USD on 0,394357 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LSK/USD hind?
Praegune hind LSK/USD on $ 0,394357. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lisk turukapitalisatsioon?
LSK turukapitalisatsioon on $ 78,97M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LSK ringlev varu?
LSK ringlev varu on 200,10M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LSK (ATH) hind?
LSK saavutab ATH hinna summas 34,92 USD.
Mis oli kõigi aegade LSK madalaim (ATL) hind?
LSK nägi ATL hinda summas 0,101672 USD.
Milline on LSK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LSK kauplemismaht on -- USD.
Kas LSK sel aastal kõrgemale ka suundub?
LSK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LSK hinna ennustust.
