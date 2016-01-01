Lisk (LSK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lisk (LSK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lisk (LSK) teave Lisk is a Layer 2 blockchain dedicated to bringing Web3 adoption in emerging markets back to Ethereum. Offering some of the lowest transaction fees in the industry, Lisk is the ecosystem of choice for users and developers in cost-sensitive regions. By leveraging efficient, scalable, and innovative Layer 2 technology, Lisk enables real-world applications in emerging markets to operate efficiently on Ethereum for the first time. Lisk’s founder-focused approach provides a comprehensive ecosystem of builder programs, tools, seed liquidity, and knowledge bases to support local Web3 projects from inception to success. As a long-standing Web3 infrastructure project, Lisk has been democratizing blockchain accessibility for developers and end-users globally since 2016. As a member of the Optimism Superchain, Lisk plays a pivotal role in building the industry’s first truly interoperable supernetwork alongside Base, Optimism, Mode, and Worldchain. Ametlik veebisait: https://lisk.com Ostke LSK kohe!

Lisk (LSK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lisk (LSK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 76.53M $ 76.53M $ 76.53M Koguvaru: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ringlev varu: $ 200.11M $ 200.11M $ 200.11M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 152.98M $ 152.98M $ 152.98M Kõigi aegade kõrgeim: $ 34.92 $ 34.92 $ 34.92 Kõigi aegade madalaim: $ 0.101672 $ 0.101672 $ 0.101672 Praegune hind: $ 0.382239 $ 0.382239 $ 0.382239 Lisateave Lisk (LSK) hinna kohta

Lisk (LSK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lisk (LSK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LSK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LSK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LSK tokeni tokenoomikat, avastage LSK tokeni reaalajas hinda!

LSK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LSK võiks suunduda? Meie LSK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

