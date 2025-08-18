Rohkem infot SQUID

Leviathan Points logo

Leviathan Points hind (SQUID)

Loendis mitteolevad

1 SQUID/USD reaalajas hind:

$0.00864467
-4.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Leviathan Points (SQUID) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:05:59 (UTC+8)

Leviathan Points (SQUID) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00859997
24 h madal
$ 0.00924627
24 h kõrge

$ 0.00859997
$ 0.00924627
$ 0.04318002
$ 0
+0.17%

-4.28%

-22.21%

-22.21%

Leviathan Points (SQUID) reaalajas hind on $0.00864467. Viimase 24 tunni jooksul SQUID kaubeldud madalaim $ 0.00859997 ja kõrgeim $ 0.00924627 näitab aktiivset turu volatiivsust. SQUIDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04318002 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SQUID muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, -4.28% 24 tunni vältel -22.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Leviathan Points (SQUID) – turuteave

$ 216.20K
--
$ 216.20K
25.00M
25,000,000.0
Leviathan Points praegune turukapitalisatsioon on $ 216.20K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SQUID ringlev varu on 25.00M, mille koguvaru on 25000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 216.20K.

Leviathan Points (SQUID) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Leviathan Points ja USD hinnamuutus $ -0.000386955943090921.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Leviathan Points ja USD hinnamuutus $ -0.0039853294.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Leviathan Points ja USD hinnamuutus $ -0.0059610013.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Leviathan Points ja USD hinnamuutus $ -0.030980344871869466.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000386955943090921-4.28%
30 päeva$ -0.0039853294-46.10%
60 päeva$ -0.0059610013-68.95%
90 päeva$ -0.030980344871869466-78.18%

Mis on Leviathan Points (SQUID)

Decentralized Headline News Telegram Bot

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Leviathan Points (SQUID) allikas

Ametlik veebisait

Leviathan Points hinna ennustus (USD)

Kui palju on Leviathan Points (SQUID) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Leviathan Points (SQUID) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Leviathan Points nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Leviathan Points hinna ennustust kohe!

SQUID kohalike valuutade suhtes

Leviathan Points (SQUID) tokenoomika

Leviathan Points (SQUID) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SQUID tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Leviathan Points (SQUID) kohta

Kui palju on Leviathan Points (SQUID) tänapäeval väärt?
Reaalajas SQUID hind USD on 0.00864467 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SQUID/USD hind?
Praegune hind SQUID/USD on $ 0.00864467. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Leviathan Points turukapitalisatsioon?
SQUID turukapitalisatsioon on $ 216.20K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SQUID ringlev varu?
SQUID ringlev varu on 25.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SQUID (ATH) hind?
SQUID saavutab ATH hinna summas 0.04318002 USD.
Mis oli kõigi aegade SQUID madalaim (ATL) hind?
SQUID nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SQUID kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SQUID kauplemismaht on -- USD.
Kas SQUID sel aastal kõrgemale ka suundub?
SQUID võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SQUID hinna ennustust.
