LEGIT logo

LEGIT hind (LEGIT)

Loendis mitteolevad

1 LEGIT/USD reaalajas hind:

$0.00055054
-2.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
LEGIT (LEGIT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:42:46 (UTC+8)

LEGIT (LEGIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00054825
24 h madal
$ 0.00057433
24 h kõrge

$ 0.00054825
$ 0.00057433
$ 0.00890273
$ 0.00050212
-0.40%

-2.74%

-4.59%

-4.59%

LEGIT (LEGIT) reaalajas hind on $0.00055054. Viimase 24 tunni jooksul LEGIT kaubeldud madalaim $ 0.00054825 ja kõrgeim $ 0.00057433 näitab aktiivset turu volatiivsust. LEGITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00890273 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00050212.

Lüliajalise tootluse osas on LEGIT muutunud -0.40% viimase tunni jooksul, -2.74% 24 tunni vältel -4.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LEGIT (LEGIT) – turuteave

$ 533.03K
--
$ 533.03K
968.01M
968,014,631.326943
LEGIT praegune turukapitalisatsioon on $ 533.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LEGIT ringlev varu on 968.01M, mille koguvaru on 968014631.326943. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 533.03K.

LEGIT (LEGIT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse LEGIT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LEGIT ja USD hinnamuutus $ +0.0000084978.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LEGIT ja USD hinnamuutus $ -0.0004131349.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LEGIT ja USD hinnamuutus $ -0.001539991299613319.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.74%
30 päeva$ +0.0000084978+1.54%
60 päeva$ -0.0004131349-75.04%
90 päeva$ -0.001539991299613319-73.66%

Mis on LEGIT (LEGIT)

LEGIT: A Memecoin Revolution Built on Liquidity, Transparency, and Long-Term Growth Born with the fair launch spirit at its core, LEGIT is a memecoin that seeks to differentiate itself by emphasizing stability, transparency, and sustainability. Unlike traditional memecoins that rely heavily on hype and speculative trading, $LEGIT aims to build a strong community of holders and ensure liquidity while minimizing risks associated with token inflation and market manipulation

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse LEGIT (LEGIT) allikas

Ametlik veebisait

LEGIT hinna ennustus (USD)

Kui palju on LEGIT (LEGIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LEGIT (LEGIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LEGIT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LEGIT hinna ennustust kohe!

LEGIT kohalike valuutade suhtes

LEGIT (LEGIT) tokenoomika

LEGIT (LEGIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LEGIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LEGIT (LEGIT) kohta

Kui palju on LEGIT (LEGIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas LEGIT hind USD on 0.00055054 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LEGIT/USD hind?
Praegune hind LEGIT/USD on $ 0.00055054. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LEGIT turukapitalisatsioon?
LEGIT turukapitalisatsioon on $ 533.03K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LEGIT ringlev varu?
LEGIT ringlev varu on 968.01M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LEGIT (ATH) hind?
LEGIT saavutab ATH hinna summas 0.00890273 USD.
Mis oli kõigi aegade LEGIT madalaim (ATL) hind?
LEGIT nägi ATL hinda summas 0.00050212 USD.
Milline on LEGIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LEGIT kauplemismaht on -- USD.
Kas LEGIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
LEGIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LEGIT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.