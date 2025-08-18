Mis on LEGIT (LEGIT)

LEGIT: A Memecoin Revolution Built on Liquidity, Transparency, and Long-Term Growth Born with the fair launch spirit at its core, LEGIT is a memecoin that seeks to differentiate itself by emphasizing stability, transparency, and sustainability. Unlike traditional memecoins that rely heavily on hype and speculative trading, $LEGIT aims to build a strong community of holders and ensure liquidity while minimizing risks associated with token inflation and market manipulation

LEGIT hinna ennustus (USD)

Kui palju on LEGIT (LEGIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LEGIT (LEGIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LEGIT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

LEGIT kohalike valuutade suhtes

LEGIT (LEGIT) tokenoomika

LEGIT (LEGIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LEGIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LEGIT (LEGIT) kohta Kui palju on LEGIT (LEGIT) tänapäeval väärt? Reaalajas LEGIT hind USD on 0.00055054 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LEGIT/USD hind? $ 0.00055054 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LEGIT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on LEGIT turukapitalisatsioon? LEGIT turukapitalisatsioon on $ 533.03K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LEGIT ringlev varu? LEGIT ringlev varu on 968.01M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LEGIT (ATH) hind? LEGIT saavutab ATH hinna summas 0.00890273 USD . Mis oli kõigi aegade LEGIT madalaim (ATL) hind? LEGIT nägi ATL hinda summas 0.00050212 USD . Milline on LEGIT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LEGIT kauplemismaht on -- USD . Kas LEGIT sel aastal kõrgemale ka suundub? LEGIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LEGIT hinna ennustust

