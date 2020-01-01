LEGIT (LEGIT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LEGIT (LEGIT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LEGIT (LEGIT) teave LEGIT: A Memecoin Revolution Built on Liquidity, Transparency, and Long-Term Growth Born with the fair launch spirit at its core, LEGIT is a memecoin that seeks to differentiate itself by emphasizing stability, transparency, and sustainability. Unlike traditional memecoins that rely heavily on hype and speculative trading, $LEGIT aims to build a strong community of holders and ensure liquidity while minimizing risks associated with token inflation and market manipulation Ametlik veebisait: https://legitmeme.com/

LEGIT (LEGIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LEGIT (LEGIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 530.04K $ 530.04K $ 530.04K Koguvaru: $ 968.01M $ 968.01M $ 968.01M Ringlev varu: $ 968.01M $ 968.01M $ 968.01M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 530.04K $ 530.04K $ 530.04K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00890273 $ 0.00890273 $ 0.00890273 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00054755 $ 0.00054755 $ 0.00054755 Lisateave LEGIT (LEGIT) hinna kohta

LEGIT (LEGIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LEGIT (LEGIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LEGIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LEGIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LEGIT tokeni tokenoomikat, avastage LEGIT tokeni reaalajas hinda!

LEGIT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LEGIT võiks suunduda? Meie LEGIT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LEGIT tokeni hinna ennustust kohe!

