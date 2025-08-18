LCX hind (LCX)
+0.33%
-3.83%
+5.89%
+5.89%
LCX (LCX) reaalajas hind on $0.129484. Viimase 24 tunni jooksul LCX kaubeldud madalaim $ 0.128819 ja kõrgeim $ 0.136516 näitab aktiivset turu volatiivsust. LCXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.563966 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on LCX muutunud +0.33% viimase tunni jooksul, -3.83% 24 tunni vältel +5.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LCX praegune turukapitalisatsioon on $ 121.21M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LCX ringlev varu on 940.99M, mille koguvaru on 950000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 122.37M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse LCX ja USD hinnamuutus $ -0.0051615293423631.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LCX ja USD hinnamuutus $ -0.0058940987.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LCX ja USD hinnamuutus $ +0.0279779574.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LCX ja USD hinnamuutus $ -0.00830183591791455.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.0051615293423631
|-3.83%
|30 päeva
|$ -0.0058940987
|-4.55%
|60 päeva
|$ +0.0279779574
|+21.61%
|90 päeva
|$ -0.00830183591791455
|-6.02%
LCX.com - Innovating Capital Markets. Solutions for compliant digital assets and security tokens. LCX is a secure and compliant platform for buying, selling, transferring, and storing digital currency. LCX, the Liechtenstein Cryptoassets Exchange, was founded in 2018 with headquarters in Vaduz (Liechtenstein) and offices in Crypto-Valley Zug (Switzerland), New Delhi (India) and Chicago (USA). LCX has obtained 8 crypto-related registrations by the Financial Market Authority Liechtenstein, operates in accordance with the new blockchain laws and has introduced a comprehensive crypto compliance suite. LCX AG, the legal entity behind LCX.com, has a registered share capital of 1 Million CHF. LCX is a proud member of the World Economic Forum's Centre for the Fourth Industrial Revolution and has been named Blockchain Pioneer by the Blockchain Research Institute Canada. The advisory board of LCX includes leading thought leader Don Tapscott (Author of Blockchain Revolution), Jimmy Wales (Founder of Wikipedia), Yat Siu (Chairman at Animoca Brands), and others. In addition to LCX Exchange, LCX.com has launched a second layer DeFi protocol enabling limit orders at Uniswap (LCX DeFi Terminal), an advanced trading terminal for all major cryptocurrency exchanges (LCX Terminal), regulated price oracles and crypto reference prices, an end to end tokenization platform for security tokens and a token sale manager for compliant initial coin offerings (ICO's and IEO's). The LCX Token ($LCX) is the fuel of the LCX.com platform and LCX Cryptocurrency Exchange. LCX Token works as a long-term sustainable incentive mechanism to motivate various stakeholders to participate in the ecosystem. LCX Token is an exchange based utility token which grants all users a reduction of up to 50% trading fees at LCX’s compliant digital asset exchange and many more benefits. More Information available at www.LCX.com
