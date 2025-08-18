Mis on LCX (LCX)

LCX.com - Innovating Capital Markets. Solutions for compliant digital assets and security tokens. LCX is a secure and compliant platform for buying, selling, transferring, and storing digital currency. LCX, the Liechtenstein Cryptoassets Exchange, was founded in 2018 with headquarters in Vaduz (Liechtenstein) and offices in Crypto-Valley Zug (Switzerland), New Delhi (India) and Chicago (USA). LCX has obtained 8 crypto-related registrations by the Financial Market Authority Liechtenstein, operates in accordance with the new blockchain laws and has introduced a comprehensive crypto compliance suite. LCX AG, the legal entity behind LCX.com, has a registered share capital of 1 Million CHF. LCX is a proud member of the World Economic Forum's Centre for the Fourth Industrial Revolution and has been named Blockchain Pioneer by the Blockchain Research Institute Canada. The advisory board of LCX includes leading thought leader Don Tapscott (Author of Blockchain Revolution), Jimmy Wales (Founder of Wikipedia), Yat Siu (Chairman at Animoca Brands), and others. In addition to LCX Exchange, LCX.com has launched a second layer DeFi protocol enabling limit orders at Uniswap (LCX DeFi Terminal), an advanced trading terminal for all major cryptocurrency exchanges (LCX Terminal), regulated price oracles and crypto reference prices, an end to end tokenization platform for security tokens and a token sale manager for compliant initial coin offerings (ICO's and IEO's). The LCX Token ($LCX) is the fuel of the LCX.com platform and LCX Cryptocurrency Exchange. LCX Token works as a long-term sustainable incentive mechanism to motivate various stakeholders to participate in the ecosystem. LCX Token is an exchange based utility token which grants all users a reduction of up to 50% trading fees at LCX’s compliant digital asset exchange and many more benefits. More Information available at www.LCX.com

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LCX (LCX) kohta Kui palju on LCX (LCX) tänapäeval väärt? Reaalajas LCX hind USD on 0.129484 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LCX/USD hind? $ 0.129484 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LCX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on LCX turukapitalisatsioon? LCX turukapitalisatsioon on $ 121.21M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LCX ringlev varu? LCX ringlev varu on 940.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LCX (ATH) hind? LCX saavutab ATH hinna summas 0.563966 USD . Mis oli kõigi aegade LCX madalaim (ATL) hind? LCX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LCX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LCX kauplemismaht on -- USD . Kas LCX sel aastal kõrgemale ka suundub? LCX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LCX hinna ennustust

