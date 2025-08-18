Mis on ktoshi (KTOSHI)

Ktoshi is a community-driven meme token inspired by The pseudonymous creator of Bitcoin, Satoshi Nakamoto & the Kadena blockchain. Launched in Aug 2024, the project aims to embrace the lighthearted Camaraderie and humorous side of cryptocurrency by creating a token centered around internet culture and community engagement. Rather than focusing on complex use cases or utility, ktoshi is built around the idea of shared fun and cultural relevance.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ktoshi (KTOSHI) allikas Ametlik veebisait

ktoshi hinna ennustus (USD)

Kui palju on ktoshi (KTOSHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ktoshi (KTOSHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ktoshi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ktoshi hinna ennustust kohe!

KTOSHI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

ktoshi (KTOSHI) tokenoomika

ktoshi (KTOSHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KTOSHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ktoshi (KTOSHI) kohta Kui palju on ktoshi (KTOSHI) tänapäeval väärt? Reaalajas KTOSHI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KTOSHI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KTOSHI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ktoshi turukapitalisatsioon? KTOSHI turukapitalisatsioon on $ 428.86K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KTOSHI ringlev varu? KTOSHI ringlev varu on 7.04T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KTOSHI (ATH) hind? KTOSHI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade KTOSHI madalaim (ATL) hind? KTOSHI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KTOSHI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KTOSHI kauplemismaht on -- USD . Kas KTOSHI sel aastal kõrgemale ka suundub? KTOSHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KTOSHI hinna ennustust

ktoshi (KTOSHI) Olulised valdkonna uudised