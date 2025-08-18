Mis on Kolin (KOLIN)

Kolin is the first ai crypto influencer. Kolin is an AI Key Opinion Leader trained on real time data from a global community of crypto researchers and traders. Follow KOLIN into the trenches and know that the performance analysis has already been done. Kolin extracts alpha from community interactions. Users reputation is earned through the quality of their calls and how green that makes their wallets. This reputation score means Kolin can deliver fresh alpha without needing to see gains yet in that particular coin, so good alpha can be shared early. Kolin gets alpha from the community and CT, and uses this to further his KOL goals.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Kolin (KOLIN) allikas Ametlik veebisait

Kolin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kolin (KOLIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kolin (KOLIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kolin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kolin hinna ennustust kohe!

KOLIN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Kolin (KOLIN) tokenoomika

Kolin (KOLIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOLIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kolin (KOLIN) kohta Kui palju on Kolin (KOLIN) tänapäeval väärt? Reaalajas KOLIN hind USD on 0.00137974 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KOLIN/USD hind? $ 0.00137974 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KOLIN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kolin turukapitalisatsioon? KOLIN turukapitalisatsioon on $ 1.38M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KOLIN ringlev varu? KOLIN ringlev varu on 999.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOLIN (ATH) hind? KOLIN saavutab ATH hinna summas 0.04045685 USD . Mis oli kõigi aegade KOLIN madalaim (ATL) hind? KOLIN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KOLIN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KOLIN kauplemismaht on -- USD . Kas KOLIN sel aastal kõrgemale ka suundub? KOLIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOLIN hinna ennustust

Kolin (KOLIN) Olulised valdkonna uudised