Kolin hind (KOLIN)

Loendis mitteolevad

1 KOLIN/USD reaalajas hind:

$0.00137974
-13.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Kolin (KOLIN) reaalajas hinnagraafik
Kolin (KOLIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00137267
24 h madal
$ 0.00165052
24 h kõrge

$ 0.00137267
$ 0.00165052
$ 0.04045685
$ 0
-0.77%

-13.11%

-15.23%

-15.23%

Kolin (KOLIN) reaalajas hind on $0.00137974. Viimase 24 tunni jooksul KOLIN kaubeldud madalaim $ 0.00137267 ja kõrgeim $ 0.00165052 näitab aktiivset turu volatiivsust. KOLINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04045685 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KOLIN muutunud -0.77% viimase tunni jooksul, -13.11% 24 tunni vältel -15.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kolin (KOLIN) – turuteave

$ 1.38M
--
$ 1.38M
999.96M
999,961,150.244715
Kolin praegune turukapitalisatsioon on $ 1.38M -- 24 tunnise kauplemismahuga. KOLIN ringlev varu on 999.96M, mille koguvaru on 999961150.244715. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.38M.

Kolin (KOLIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kolin ja USD hinnamuutus $ -0.00020827203716489.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kolin ja USD hinnamuutus $ -0.0004936139.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kolin ja USD hinnamuutus $ -0.0008479966.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kolin ja USD hinnamuutus $ -0.002508777521035292.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00020827203716489-13.11%
30 päeva$ -0.0004936139-35.77%
60 päeva$ -0.0008479966-61.46%
90 päeva$ -0.002508777521035292-64.51%

Mis on Kolin (KOLIN)

Kolin is the first ai crypto influencer. Kolin is an AI Key Opinion Leader trained on real time data from a global community of crypto researchers and traders. Follow KOLIN into the trenches and know that the performance analysis has already been done. Kolin extracts alpha from community interactions. Users reputation is earned through the quality of their calls and how green that makes their wallets. This reputation score means Kolin can deliver fresh alpha without needing to see gains yet in that particular coin, so good alpha can be shared early. Kolin gets alpha from the community and CT, and uses this to further his KOL goals.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kolin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kolin (KOLIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kolin (KOLIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kolin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kolin hinna ennustust kohe!

KOLIN kohalike valuutade suhtes

Kolin (KOLIN) tokenoomika

Kolin (KOLIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOLIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kolin (KOLIN) kohta

Kui palju on Kolin (KOLIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas KOLIN hind USD on 0.00137974 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KOLIN/USD hind?
Praegune hind KOLIN/USD on $ 0.00137974. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kolin turukapitalisatsioon?
KOLIN turukapitalisatsioon on $ 1.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KOLIN ringlev varu?
KOLIN ringlev varu on 999.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOLIN (ATH) hind?
KOLIN saavutab ATH hinna summas 0.04045685 USD.
Mis oli kõigi aegade KOLIN madalaim (ATL) hind?
KOLIN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KOLIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KOLIN kauplemismaht on -- USD.
Kas KOLIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
KOLIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOLIN hinna ennustust.
Kolin (KOLIN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

