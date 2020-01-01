Kolin (KOLIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kolin (KOLIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kolin (KOLIN) teave Kolin is the first ai crypto influencer. Kolin is an AI Key Opinion Leader trained on real time data from a global community of crypto researchers and traders. Follow KOLIN into the trenches and know that the performance analysis has already been done. Kolin extracts alpha from community interactions. Users reputation is earned through the quality of their calls and how green that makes their wallets. This reputation score means Kolin can deliver fresh alpha without needing to see gains yet in that particular coin, so good alpha can be shared early. Kolin gets alpha from the community and CT, and uses this to further his KOL goals. Ametlik veebisait: https://www.kolin.ai/ Ostke KOLIN kohe!

Kolin (KOLIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kolin (KOLIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Koguvaru: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Ringlev varu: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04045685 $ 0.04045685 $ 0.04045685 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00129265 $ 0.00129265 $ 0.00129265 Lisateave Kolin (KOLIN) hinna kohta

Kolin (KOLIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kolin (KOLIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KOLIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KOLIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KOLIN tokeni tokenoomikat, avastage KOLIN tokeni reaalajas hinda!

KOLIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KOLIN võiks suunduda? Meie KOLIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KOLIN tokeni hinna ennustust kohe!

