Agent Kitsune is the Agentic commerce framework of the future, powered by Raposa Coffee Co using Griffain. Create buy orders for Raposa Coffee, and more products soon. Agentic commerce will be the future, and Agent Kitsune will lead the charge. Powered by Raposa Coffee Co, an IRL business, born on Solana. Raposa has been the premium specialty coffee of web-3, hosting events and partnering with companies and brands like Solana, Kraken, Coinbase, Magic Eden, and more.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kitsune ($KIT) kohta Kui palju on Kitsune ($KIT) tänapäeval väärt? Reaalajas $KIT hind USD on 0.00021137 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $KIT/USD hind? $ 0.00021137 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $KIT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kitsune turukapitalisatsioon? $KIT turukapitalisatsioon on $ 210.77K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $KIT ringlev varu? $KIT ringlev varu on 999.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $KIT (ATH) hind? $KIT saavutab ATH hinna summas 0.01480124 USD . Mis oli kõigi aegade $KIT madalaim (ATL) hind? $KIT nägi ATL hinda summas 0.00019661 USD . Milline on $KIT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $KIT kauplemismaht on -- USD . Kas $KIT sel aastal kõrgemale ka suundub? $KIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $KIT hinna ennustust

