Kitsune hind ($KIT)

Loendis mitteolevad

1 $KIT/USD reaalajas hind:

$0.0002101
$0.0002101
-7.40%1D
USD
Kitsune ($KIT) reaalajas hinnagraafik
Kitsune ($KIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00021073
24 h madal
$ 0.00023113
24 h kõrge

$ 0.00021073
$ 0.00023113
$ 0.01480124
$ 0.00019661
+0.05%

-6.89%

-12.74%

-12.74%

Kitsune ($KIT) reaalajas hind on $0.00021137. Viimase 24 tunni jooksul $KIT kaubeldud madalaim $ 0.00021073 ja kõrgeim $ 0.00023113 näitab aktiivset turu volatiivsust. $KITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01480124 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00019661.

Lüliajalise tootluse osas on $KIT muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -6.89% 24 tunni vältel -12.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kitsune ($KIT) – turuteave

$ 210.77K
--
$ 210.77K
999.96M
999,959,000.03157
Kitsune praegune turukapitalisatsioon on $ 210.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $KIT ringlev varu on 999.96M, mille koguvaru on 999959000.03157. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 210.77K.

Kitsune ($KIT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kitsune ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kitsune ja USD hinnamuutus $ -0.0000637266.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kitsune ja USD hinnamuutus $ -0.0001062562.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kitsune ja USD hinnamuutus $ -0.0007634269570985431.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.89%
30 päeva$ -0.0000637266-30.14%
60 päeva$ -0.0001062562-50.27%
90 päeva$ -0.0007634269570985431-78.31%

Mis on Kitsune ($KIT)

Agent Kitsune is the Agentic commerce framework of the future, powered by Raposa Coffee Co using Griffain. Create buy orders for Raposa Coffee, and more products soon. Agentic commerce will be the future, and Agent Kitsune will lead the charge. Powered by Raposa Coffee Co, an IRL business, born on Solana. Raposa has been the premium specialty coffee of web-3, hosting events and partnering with companies and brands like Solana, Kraken, Coinbase, Magic Eden, and more.

Ametlik veebisait

Kitsune hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kitsune ($KIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kitsune ($KIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kitsune nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kitsune hinna ennustust kohe!

$KIT kohalike valuutade suhtes

Kitsune ($KIT) tokenoomika

Kitsune ($KIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $KIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kitsune ($KIT) kohta

Kui palju on Kitsune ($KIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas $KIT hind USD on 0.00021137 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $KIT/USD hind?
Praegune hind $KIT/USD on $ 0.00021137. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kitsune turukapitalisatsioon?
$KIT turukapitalisatsioon on $ 210.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $KIT ringlev varu?
$KIT ringlev varu on 999.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $KIT (ATH) hind?
$KIT saavutab ATH hinna summas 0.01480124 USD.
Mis oli kõigi aegade $KIT madalaim (ATL) hind?
$KIT nägi ATL hinda summas 0.00019661 USD.
Milline on $KIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $KIT kauplemismaht on -- USD.
Kas $KIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
$KIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $KIT hinna ennustust.
Kitsune ($KIT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

