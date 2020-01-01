Kitsune ($KIT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kitsune ($KIT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kitsune ($KIT) teave Agent Kitsune is the Agentic commerce framework of the future, powered by Raposa Coffee Co using Griffain. Create buy orders for Raposa Coffee, and more products soon. Agentic commerce will be the future, and Agent Kitsune will lead the charge. Powered by Raposa Coffee Co, an IRL business, born on Solana. Raposa has been the premium specialty coffee of web-3, hosting events and partnering with companies and brands like Solana, Kraken, Coinbase, Magic Eden, and more. Ametlik veebisait: https://griffain.com/agents/kitsune Ostke $KIT kohe!

Kitsune ($KIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kitsune ($KIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 208.93K $ 208.93K $ 208.93K Koguvaru: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Ringlev varu: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 208.93K $ 208.93K $ 208.93K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01480124 $ 0.01480124 $ 0.01480124 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00020803 $ 0.00020803 $ 0.00020803 Lisateave Kitsune ($KIT) hinna kohta

Kitsune ($KIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kitsune ($KIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $KIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $KIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $KIT tokeni tokenoomikat, avastage $KIT tokeni reaalajas hinda!

$KIT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $KIT võiks suunduda? Meie $KIT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $KIT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!