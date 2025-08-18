Mis on KIP (KIP)

Founded by AI PhDs and veterans, KIP Protocol is a decentralized AI framework for owners of AI apps, models and knowledge bases to deploy, connect and monetise their AI assets in Web3. It solves critical but neglected problems faced by AI developers to build decentralized AI products. A past winner of the Chainlink hackathon, the technology underlying KIP Protocol has been battle-tested commercially since 2022, and KIP boasts clients ranging from governments, NGOs, universities and large Web3 organisations. KIP tech is also used in innovative B2C platforms launching tokenised AI Agents, putting KIP at the cutting edge of DeAI development.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

KIP hinna ennustus (USD)

Kui palju on KIP (KIP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KIP (KIP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KIP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

KIP (KIP) tokenoomika

KIP (KIP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KIP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on KIP (KIP) tänapäeval väärt? Reaalajas KIP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KIP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KIP/USD on. Milline on KIP turukapitalisatsioon? KIP turukapitalisatsioon on $ 1.02M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KIP ringlev varu? KIP ringlev varu on 1.96B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KIP (ATH) hind? KIP saavutab ATH hinna summas 0.0447057 USD . Mis oli kõigi aegade KIP madalaim (ATL) hind? KIP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KIP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KIP kauplemismaht on -- USD .

