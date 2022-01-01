KIP (KIP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KIP (KIP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KIP (KIP) teave Founded by AI PhDs and veterans, KIP Protocol is a decentralized AI framework for owners of AI apps, models and knowledge bases to deploy, connect and monetise their AI assets in Web3. It solves critical but neglected problems faced by AI developers to build decentralized AI products. A past winner of the Chainlink hackathon, the technology underlying KIP Protocol has been battle-tested commercially since 2022, and KIP boasts clients ranging from governments, NGOs, universities and large Web3 organisations. KIP tech is also used in innovative B2C platforms launching tokenised AI Agents, putting KIP at the cutting edge of DeAI development. Ametlik veebisait: https://kip.pro Ostke KIP kohe!

KIP (KIP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KIP (KIP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 946.79K $ 946.79K $ 946.79K Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.83M $ 4.83M $ 4.83M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0447057 $ 0.0447057 $ 0.0447057 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00046189 $ 0.00046189 $ 0.00046189 Praegune hind: $ 0.00048162 $ 0.00048162 $ 0.00048162 Lisateave KIP (KIP) hinna kohta

KIP (KIP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KIP (KIP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KIP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KIP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KIP tokeni tokenoomikat, avastage KIP tokeni reaalajas hinda!

KIP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KIP võiks suunduda? Meie KIP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KIP tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!