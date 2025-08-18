Rohkem infot KET

KET Hinnainfo

KET Ametlik veebisait

KET Tokenoomika

KET Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Ket logo

Ket hind (KET)

Loendis mitteolevad

1 KET/USD reaalajas hind:

$0.131355
$0.131355$0.131355
-4.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Ket (KET) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:28:18 (UTC+8)

Ket (KET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1313
$ 0.1313$ 0.1313
24 h madal
$ 0.139317
$ 0.139317$ 0.139317
24 h kõrge

$ 0.1313
$ 0.1313$ 0.1313

$ 0.139317
$ 0.139317$ 0.139317

$ 0.61664
$ 0.61664$ 0.61664

$ 0.0085598
$ 0.0085598$ 0.0085598

-2.69%

-4.28%

-24.44%

-24.44%

Ket (KET) reaalajas hind on $0.131355. Viimase 24 tunni jooksul KET kaubeldud madalaim $ 0.1313 ja kõrgeim $ 0.139317 näitab aktiivset turu volatiivsust. KETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.61664 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0085598.

Lüliajalise tootluse osas on KET muutunud -2.69% viimase tunni jooksul, -4.28% 24 tunni vältel -24.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ket (KET) – turuteave

$ 131.31M
$ 131.31M$ 131.31M

--
----

$ 131.31M
$ 131.31M$ 131.31M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ket praegune turukapitalisatsioon on $ 131.31M -- 24 tunnise kauplemismahuga. KET ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 131.31M.

Ket (KET) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ket ja USD hinnamuutus $ -0.0058855858271626.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ket ja USD hinnamuutus $ -0.0802226624.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ket ja USD hinnamuutus $ -0.0873357721.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ket ja USD hinnamuutus $ -0.3161379725424611.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0058855858271626-4.28%
30 päeva$ -0.0802226624-61.07%
60 päeva$ -0.0873357721-66.48%
90 päeva$ -0.3161379725424611-70.64%

Mis on Ket (KET)

YellowCatDAO sets itself apart by integrating cutting-edge AI-driven trading mechanisms with a community-centered governance model. At its core, the project leverages an AI agent capable of executing trades across multiple blockchain networks, making it a pioneer in cross-chain AI trading. Unlike typical trading bots, this AI agent not only focuses on profitability but also strategically reinvests gains into the project’s treasury to ensure sustainable growth and support ongoing initiatives. One of YellowCatDAO’s standout features is its innovative ShameFi mechanic, introduced during its presale. This mechanism brings a new level of accountability to the crypto space by publicly exposing the actions of presale participants. It ensures transparency and discourages harmful practices such as early dumping by presalers, thereby fostering a fairer and more stable ecosystem. This unique approach aligns with the project’s ethos of transparency and trust, making it one of the few projects actively addressing the challenges of launch-stage tokenomics. The project also offers a real-time transparency dashboard, which allows community members to monitor key activities such as token movements, and sell-offs by major wallets. This feature empowers the community with actionable insights, helping investors make informed decisions while keeping the project’s operations in check. This level of openness is rare in the crypto space and is a testament to YellowCatDAO’s commitment to building trust within its community. Additionally, YellowCatDAO seamlessly blends entertainment with functionality by introducing elements of EntertainmentFi. Through creative community engagement, such as raffles and interactive events, the project adds a layer of fun and inclusivity to its otherwise utility-driven model. These activities not only strengthen community bonds but also contribute to the project’s treasury, creating a self-reinforcing growth cycle. YellowCatDAO’s ability to integrate transparency, innovative tokenomics, AI-driven trading, and community interaction into one cohesive ecosystem makes it a truly unique project. By addressing pain points such as presale accountability, lack of transparency, and uninspired utility, it sets a new standard for decentralized autonomous organizations. With its bold vision and practical solutions, YellowCatDAO offers a fresh perspective on how blockchain technology can be leveraged for innovation, sustainability, and community empowerment.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ket (KET) allikas

Ametlik veebisait

Ket hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ket (KET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ket (KET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ket nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ket hinna ennustust kohe!

KET kohalike valuutade suhtes

Ket (KET) tokenoomika

Ket (KET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ket (KET) kohta

Kui palju on Ket (KET) tänapäeval väärt?
Reaalajas KET hind USD on 0.131355 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KET/USD hind?
Praegune hind KET/USD on $ 0.131355. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ket turukapitalisatsioon?
KET turukapitalisatsioon on $ 131.31M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KET ringlev varu?
KET ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KET (ATH) hind?
KET saavutab ATH hinna summas 0.61664 USD.
Mis oli kõigi aegade KET madalaim (ATL) hind?
KET nägi ATL hinda summas 0.0085598 USD.
Milline on KET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KET kauplemismaht on -- USD.
Kas KET sel aastal kõrgemale ka suundub?
KET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KET hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:28:18 (UTC+8)

Ket (KET) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.