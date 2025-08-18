Ket hind (KET)
-2.69%
-4.28%
-24.44%
-24.44%
Ket (KET) reaalajas hind on $0.131355. Viimase 24 tunni jooksul KET kaubeldud madalaim $ 0.1313 ja kõrgeim $ 0.139317 näitab aktiivset turu volatiivsust. KETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.61664 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0085598.
Lüliajalise tootluse osas on KET muutunud -2.69% viimase tunni jooksul, -4.28% 24 tunni vältel -24.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ket praegune turukapitalisatsioon on $ 131.31M -- 24 tunnise kauplemismahuga. KET ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 131.31M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Ket ja USD hinnamuutus $ -0.0058855858271626.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ket ja USD hinnamuutus $ -0.0802226624.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ket ja USD hinnamuutus $ -0.0873357721.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ket ja USD hinnamuutus $ -0.3161379725424611.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.0058855858271626
|-4.28%
|30 päeva
|$ -0.0802226624
|-61.07%
|60 päeva
|$ -0.0873357721
|-66.48%
|90 päeva
|$ -0.3161379725424611
|-70.64%
YellowCatDAO sets itself apart by integrating cutting-edge AI-driven trading mechanisms with a community-centered governance model. At its core, the project leverages an AI agent capable of executing trades across multiple blockchain networks, making it a pioneer in cross-chain AI trading. Unlike typical trading bots, this AI agent not only focuses on profitability but also strategically reinvests gains into the project’s treasury to ensure sustainable growth and support ongoing initiatives. One of YellowCatDAO’s standout features is its innovative ShameFi mechanic, introduced during its presale. This mechanism brings a new level of accountability to the crypto space by publicly exposing the actions of presale participants. It ensures transparency and discourages harmful practices such as early dumping by presalers, thereby fostering a fairer and more stable ecosystem. This unique approach aligns with the project’s ethos of transparency and trust, making it one of the few projects actively addressing the challenges of launch-stage tokenomics. The project also offers a real-time transparency dashboard, which allows community members to monitor key activities such as token movements, and sell-offs by major wallets. This feature empowers the community with actionable insights, helping investors make informed decisions while keeping the project’s operations in check. This level of openness is rare in the crypto space and is a testament to YellowCatDAO’s commitment to building trust within its community. Additionally, YellowCatDAO seamlessly blends entertainment with functionality by introducing elements of EntertainmentFi. Through creative community engagement, such as raffles and interactive events, the project adds a layer of fun and inclusivity to its otherwise utility-driven model. These activities not only strengthen community bonds but also contribute to the project’s treasury, creating a self-reinforcing growth cycle. YellowCatDAO’s ability to integrate transparency, innovative tokenomics, AI-driven trading, and community interaction into one cohesive ecosystem makes it a truly unique project. By addressing pain points such as presale accountability, lack of transparency, and uninspired utility, it sets a new standard for decentralized autonomous organizations. With its bold vision and practical solutions, YellowCatDAO offers a fresh perspective on how blockchain technology can be leveraged for innovation, sustainability, and community empowerment.
Ket (KET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
