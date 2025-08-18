Mis on Kenji (KENJI)

Kenji Token is an SPL-2022 token on the Solana blockchain that blends anime-inspired creativity with real-world utility. Designed to foster a transparent, community-driven ecosystem, Kenji Token features a live Web3 play-to-earn game and plans to integrate staking and NFTs for additional rewards. The project supports sustainable growth while contributing to animal and humanitarian charities, creating both functional and meaningful value for its holders.

Üksuse Kenji (KENJI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on Kenji (KENJI) tänapäeval väärt? Reaalajas KENJI hind USD on 0.00000126 USD. Milline on KENJI turukapitalisatsioon? KENJI turukapitalisatsioon on $ 12.18K USD. Milline on KENJI ringlev varu? KENJI ringlev varu on 9.99B USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim KENJI (ATH) hind? KENJI saavutab ATH hinna summas 0.00006022 USD. Mis oli kõigi aegade KENJI madalaim (ATL) hind? KENJI nägi ATL hinda summas 0 USD.

