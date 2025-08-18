Mis on Just a based guy (BASEDGUY)

The project “Just a Based Guy” is a meme coin inspired by the “Just a Chill Guy” meme and built on Base, the Ethereum Layer 2 solution. It combines humor with blockchain technology, creating a fun yet innovative cryptocurrency experience. “Just a Based Guy” isn’t just a meme it’s a movement, blending community-driven engagement and cutting-edge tech on a reliable, scalable foundation for the future of memes.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on Just a based guy (BASEDGUY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Just a based guy (BASEDGUY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Just a based guy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Just a based guy (BASEDGUY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BASEDGUY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Just a based guy (BASEDGUY) kohta Kui palju on Just a based guy (BASEDGUY) tänapäeval väärt? Reaalajas BASEDGUY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BASEDGUY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BASEDGUY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Just a based guy turukapitalisatsioon? BASEDGUY turukapitalisatsioon on $ 43.40K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BASEDGUY ringlev varu? BASEDGUY ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BASEDGUY (ATH) hind? BASEDGUY saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BASEDGUY madalaim (ATL) hind? BASEDGUY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BASEDGUY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BASEDGUY kauplemismaht on -- USD . Kas BASEDGUY sel aastal kõrgemale ka suundub? BASEDGUY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BASEDGUY hinna ennustust

