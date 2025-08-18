Rohkem infot JIFF

Jiffpom hind (JIFF)

1 JIFF/USD reaalajas hind:

$0.0002144
$0.0002144$0.0002144
-5.50%1D
USD
Jiffpom (JIFF) reaalajas hinnagraafik
Jiffpom (JIFF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.101729
$ 0.101729$ 0.101729

$ 0
$ 0$ 0

+0.89%

-5.08%

-6.54%

-6.54%

Jiffpom (JIFF) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JIFF kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JIFFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.101729 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JIFF muutunud +0.89% viimase tunni jooksul, -5.08% 24 tunni vältel -6.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Jiffpom (JIFF) – turuteave

$ 21.32K
$ 21.32K$ 21.32K

--
----

$ 21.32K
$ 21.32K$ 21.32K

99.42M
99.42M 99.42M

99,421,402.2097
99,421,402.2097 99,421,402.2097

Jiffpom praegune turukapitalisatsioon on $ 21.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JIFF ringlev varu on 99.42M, mille koguvaru on 99421402.2097. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.32K.

Jiffpom (JIFF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Jiffpom ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Jiffpom ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Jiffpom ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Jiffpom ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.08%
30 päeva$ 0-24.22%
60 päeva$ 0-13.49%
90 päeva$ 0--

Mis on Jiffpom (JIFF)

Jiffpom is a world-famous Pomeranian dog and social media sensation, known for his adorable fluffy appearance, playful personality, and incredible tricks. With millions of followers on platforms like Instagram and TikTok, Jiffpom captivates audiences with his charming poses, stylish outfits, and endearing videos. Recognized by Guinness World Records for his speed and agility, he’s not just a cute face but also a talented performer, making him a beloved figure in pop culture and among pet lovers worldwide.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Jiffpom (JIFF) allikas

Ametlik veebisait

Jiffpom hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jiffpom (JIFF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jiffpom (JIFF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jiffpom nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jiffpom hinna ennustust kohe!

JIFF kohalike valuutade suhtes

Jiffpom (JIFF) tokenoomika

Jiffpom (JIFF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JIFF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jiffpom (JIFF) kohta

Kui palju on Jiffpom (JIFF) tänapäeval väärt?
Reaalajas JIFF hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JIFF/USD hind?
Praegune hind JIFF/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Jiffpom turukapitalisatsioon?
JIFF turukapitalisatsioon on $ 21.32K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JIFF ringlev varu?
JIFF ringlev varu on 99.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JIFF (ATH) hind?
JIFF saavutab ATH hinna summas 0.101729 USD.
Mis oli kõigi aegade JIFF madalaim (ATL) hind?
JIFF nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JIFF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JIFF kauplemismaht on -- USD.
Kas JIFF sel aastal kõrgemale ka suundub?
JIFF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JIFF hinna ennustust.
