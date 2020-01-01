Jiffpom (JIFF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Jiffpom (JIFF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Jiffpom (JIFF) teave Jiffpom is a world-famous Pomeranian dog and social media sensation, known for his adorable fluffy appearance, playful personality, and incredible tricks. With millions of followers on platforms like Instagram and TikTok, Jiffpom captivates audiences with his charming poses, stylish outfits, and endearing videos. Recognized by Guinness World Records for his speed and agility, he's not just a cute face but also a talented performer, making him a beloved figure in pop culture and among pet lovers worldwide. Ametlik veebisait: https://jiffpom.meme/

Jiffpom (JIFF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Jiffpom (JIFF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 21.29K $ 21.29K $ 21.29K Koguvaru: $ 99.42M $ 99.42M $ 99.42M Ringlev varu: $ 99.42M $ 99.42M $ 99.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.29K $ 21.29K $ 21.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.101729 $ 0.101729 $ 0.101729 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00021415 $ 0.00021415 $ 0.00021415 Lisateave Jiffpom (JIFF) hinna kohta

Jiffpom (JIFF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Jiffpom (JIFF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JIFF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JIFF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JIFF tokeni tokenoomikat, avastage JIFF tokeni reaalajas hinda!

JIFF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JIFF võiks suunduda? Meie JIFF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JIFF tokeni hinna ennustust kohe!

