Jason Derulo logo

Jason Derulo hind (JASON)

Loendis mitteolevad

1 JASON/USD reaalajas hind:

$0.00010105
$0.00010105$0.00010105
-6.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Jason Derulo (JASON) reaalajas hinnagraafik
Jason Derulo (JASON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03535784
$ 0.03535784$ 0.03535784

$ 0
$ 0$ 0

+0.31%

-6.06%

-14.96%

-14.96%

Jason Derulo (JASON) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JASON kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JASONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03535784 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JASON muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, -6.06% 24 tunni vältel -14.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Jason Derulo (JASON) – turuteave

$ 101.03K
$ 101.03K$ 101.03K

--
----

$ 101.03K
$ 101.03K$ 101.03K

999.88M
999.88M 999.88M

999,876,450.583618
999,876,450.583618 999,876,450.583618

Jason Derulo praegune turukapitalisatsioon on $ 101.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JASON ringlev varu on 999.88M, mille koguvaru on 999876450.583618. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 101.03K.

Jason Derulo (JASON) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Jason Derulo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Jason Derulo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Jason Derulo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Jason Derulo ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.06%
30 päeva$ 0-12.01%
60 päeva$ 0-12.74%
90 päeva$ 0--

Mis on Jason Derulo (JASON)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Jason Derulo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jason Derulo (JASON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jason Derulo (JASON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jason Derulo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jason Derulo hinna ennustust kohe!

JASON kohalike valuutade suhtes

Jason Derulo (JASON) tokenoomika

Jason Derulo (JASON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JASON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jason Derulo (JASON) kohta

Kui palju on Jason Derulo (JASON) tänapäeval väärt?
Reaalajas JASON hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JASON/USD hind?
Praegune hind JASON/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Jason Derulo turukapitalisatsioon?
JASON turukapitalisatsioon on $ 101.03K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JASON ringlev varu?
JASON ringlev varu on 999.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JASON (ATH) hind?
JASON saavutab ATH hinna summas 0.03535784 USD.
Mis oli kõigi aegade JASON madalaim (ATL) hind?
JASON nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JASON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JASON kauplemismaht on -- USD.
Kas JASON sel aastal kõrgemale ka suundub?
JASON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JASON hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.