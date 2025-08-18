Mis on jacky ($JACKY)

The cutest cat on Solana! Fair Moonshot launch, LP burnt, REAL community. Get ready for the next BIG Solana meme😼

jacky hinna ennustus (USD)

Kui palju on jacky ($JACKY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie jacky ($JACKY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida jacky nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

$JACKY kohalike valuutade suhtes

jacky ($JACKY) tokenoomika

jacky ($JACKY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $JACKY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse jacky ($JACKY) kohta Kui palju on jacky ($JACKY) tänapäeval väärt? Reaalajas $JACKY hind USD on 0.00009148 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $JACKY/USD hind? $ 0.00009148 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $JACKY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on jacky turukapitalisatsioon? $JACKY turukapitalisatsioon on $ 70.38K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $JACKY ringlev varu? $JACKY ringlev varu on 772.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $JACKY (ATH) hind? $JACKY saavutab ATH hinna summas 0.00084879 USD . Mis oli kõigi aegade $JACKY madalaim (ATL) hind? $JACKY nägi ATL hinda summas 0.00004461 USD . Milline on $JACKY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $JACKY kauplemismaht on -- USD . Kas $JACKY sel aastal kõrgemale ka suundub? $JACKY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $JACKY hinna ennustust

