Intrepid Token (INT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Intrepid Token (INT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Intrepid Token (INT) teave INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance. Ametlik veebisait: https://intrepidinnovations.llc/ Valge raamat: https://intrepidinnovations.llc/int-whitepaper.pdf Ostke INT kohe!

Intrepid Token (INT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Intrepid Token (INT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 418.82K $ 418.82K $ 418.82K Koguvaru: $ 100.00K $ 100.00K $ 100.00K Ringlev varu: $ 78.53K $ 78.53K $ 78.53K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 533.34K $ 533.34K $ 533.34K Kõigi aegade kõrgeim: $ 14.27 $ 14.27 $ 14.27 Kõigi aegade madalaim: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Praegune hind: $ 5.33 $ 5.33 $ 5.33 Lisateave Intrepid Token (INT) hinna kohta

Intrepid Token (INT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Intrepid Token (INT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate INT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: INT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate INT tokeni tokenoomikat, avastage INT tokeni reaalajas hinda!

INT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu INT võiks suunduda? Meie INT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake INT tokeni hinna ennustust kohe!

