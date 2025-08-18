Mis on Intrepid Token (INT)

INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Intrepid Token (INT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Intrepid Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Intrepid Token (INT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Intrepid Token (INT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Intrepid Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Intrepid Token hinna ennustust kohe!

INT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Intrepid Token (INT) tokenoomika

Intrepid Token (INT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Intrepid Token (INT) kohta Kui palju on Intrepid Token (INT) tänapäeval väärt? Reaalajas INT hind USD on 5.35 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune INT/USD hind? $ 5.35 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind INT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Intrepid Token turukapitalisatsioon? INT turukapitalisatsioon on $ 419.84K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on INT ringlev varu? INT ringlev varu on 78.53K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim INT (ATH) hind? INT saavutab ATH hinna summas 14.27 USD . Mis oli kõigi aegade INT madalaim (ATL) hind? INT nägi ATL hinda summas 3.42 USD . Milline on INT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine INT kauplemismaht on -- USD . Kas INT sel aastal kõrgemale ka suundub? INT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INT hinna ennustust

Intrepid Token (INT) Olulised valdkonna uudised