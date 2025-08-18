Mis on Instadapp USDC (IUSDC)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Instadapp USDC (IUSDC) allikas Ametlik veebisait

Instadapp USDC hinna ennustus (USD)

Kui palju on Instadapp USDC (IUSDC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Instadapp USDC (IUSDC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Instadapp USDC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Instadapp USDC hinna ennustust kohe!

IUSDC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Instadapp USDC (IUSDC) tokenoomika

Instadapp USDC (IUSDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IUSDC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Instadapp USDC (IUSDC) kohta Kui palju on Instadapp USDC (IUSDC) tänapäeval väärt? Reaalajas IUSDC hind USD on 1.19 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IUSDC/USD hind? $ 1.19 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IUSDC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Instadapp USDC turukapitalisatsioon? IUSDC turukapitalisatsioon on $ 5.06K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IUSDC ringlev varu? IUSDC ringlev varu on 4.27K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IUSDC (ATH) hind? IUSDC saavutab ATH hinna summas 10.63 USD . Mis oli kõigi aegade IUSDC madalaim (ATL) hind? IUSDC nägi ATL hinda summas 0.95603 USD . Milline on IUSDC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IUSDC kauplemismaht on -- USD . Kas IUSDC sel aastal kõrgemale ka suundub? IUSDC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IUSDC hinna ennustust

Instadapp USDC (IUSDC) Olulised valdkonna uudised