Impermax logo

Impermax hind (IBEX)

Loendis mitteolevad

1 IBEX/USD reaalajas hind:

$0.085134
+2.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Impermax (IBEX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:28:57 (UTC+8)

Impermax (IBEX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.082084
24 h madal
$ 0.087128
24 h kõrge

$ 0.082084
$ 0.087128
$ 0.106194
$ 0.0010416
-0.43%

+2.08%

+64.78%

+64.78%

Impermax (IBEX) reaalajas hind on $0.085129. Viimase 24 tunni jooksul IBEX kaubeldud madalaim $ 0.082084 ja kõrgeim $ 0.087128 näitab aktiivset turu volatiivsust. IBEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.106194 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0010416.

Lüliajalise tootluse osas on IBEX muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, +2.08% 24 tunni vältel +64.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Impermax (IBEX) – turuteave

$ 6.15M
--
$ 6.15M
72.25M
72,247,968.805633
Impermax praegune turukapitalisatsioon on $ 6.15M -- 24 tunnise kauplemismahuga. IBEX ringlev varu on 72.25M, mille koguvaru on 72247968.805633. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.15M.

Impermax (IBEX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Impermax ja USD hinnamuutus $ +0.00173469.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Impermax ja USD hinnamuutus $ +0.0962725563.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Impermax ja USD hinnamuutus $ +0.1802086096.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Impermax ja USD hinnamuutus $ +0.056707130399694935.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00173469+2.08%
30 päeva$ +0.0962725563+113.09%
60 päeva$ +0.1802086096+211.69%
90 päeva$ +0.056707130399694935+199.52%

Mis on Impermax (IBEX)

Üksuse Impermax (IBEX) allikas

Ametlik veebisait

Impermax hinna ennustus (USD)

Kui palju on Impermax (IBEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Impermax (IBEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Impermax nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Impermax hinna ennustust kohe!

IBEX kohalike valuutade suhtes

Impermax (IBEX) tokenoomika

Impermax (IBEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IBEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Impermax (IBEX) kohta

Kui palju on Impermax (IBEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas IBEX hind USD on 0.085129 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IBEX/USD hind?
Praegune hind IBEX/USD on $ 0.085129. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Impermax turukapitalisatsioon?
IBEX turukapitalisatsioon on $ 6.15M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IBEX ringlev varu?
IBEX ringlev varu on 72.25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IBEX (ATH) hind?
IBEX saavutab ATH hinna summas 0.106194 USD.
Mis oli kõigi aegade IBEX madalaim (ATL) hind?
IBEX nägi ATL hinda summas 0.0010416 USD.
Milline on IBEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IBEX kauplemismaht on -- USD.
Kas IBEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
IBEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IBEX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.