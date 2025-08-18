Mis on IF Science (IFSCI)

IF Science is the first end-to-end AI solution in DeSci featuring its proprietary native IF-SCI MAC Framework and Nutritional Data Annotation Platform that seeks to fine-tune and train AI models. The underlying tech is powered by IFSCI-Multi Agent Control, a sophisticated food recognition framework for Intermittent Fasting (IF). This framework provides a comprehensive multi-model, multi-agent system specifically designed for food analysis and dietary tracking in IF contexts. By leveraging powerful agent orchestration capabilities, it enables accurate food identification, nutritional analysis, and dietary compliance verification. Aside from IF Science agentic framework, its annotation platform also acts as a knowledge pipeline. IF Science seeks to become a comprehensive end-to-end AI solution—from precise annotation to cutting-edge model fine-tuning/training, and enterprise-grade dataset commercialization.

Üksuse IF Science (IFSCI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

IF Science (IFSCI) tokenoomika

IF Science (IFSCI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IFSCI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse IF Science (IFSCI) kohta Kui palju on IF Science (IFSCI) tänapäeval väärt? Reaalajas IFSCI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IFSCI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IFSCI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on IF Science turukapitalisatsioon? IFSCI turukapitalisatsioon on $ 46.66K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IFSCI ringlev varu? IFSCI ringlev varu on 949.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IFSCI (ATH) hind? IFSCI saavutab ATH hinna summas 0.00782424 USD . Mis oli kõigi aegade IFSCI madalaim (ATL) hind? IFSCI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on IFSCI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IFSCI kauplemismaht on -- USD . Kas IFSCI sel aastal kõrgemale ka suundub? IFSCI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IFSCI hinna ennustust

