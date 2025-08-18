Mis on ICON (ICX)

Founded in August 2017, ICON has spent many years fostering its L1 ecosystem and pushing for sustainable cross-chain development infrastructure. As many apps experience cross-chain difficulties today, ICON recognizes the frustration regarding the complexity involved with security, scaling and speed in cross-chain environments. Apps use ICON to operate cross-chain seamlessly, build momentum and gain a solid reputation. ICON's Cross-Chain Framework helps to simplify cross-chain development with its easy-to-use xCall General Message Passing and connections to secure bridging protocols. Visit the ICON Community website for an up to date overview of connected blockchains. Check out the documentation and see if your favorite application is compatible with the ICON Cross-Chain Framework! What Makes ICON Unique? The ICON Cross-Chain Framework consists of a robust L1 blockchain, xCall General Message Passing and a growing list of connected blockchains and integrated bridging protocols. ICON's native ICX coin fuels this interoperability by acting as the L1 gas token, xCall cross-chain fee token with associated applications. A sizeable percentage of all these fees collected in ICX are burned. Buying ICX (with fiat) is easy on big centralized exchanges, decentralized exchanges and even in-wallet.

Üksuse ICON (ICX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ICON (ICX) kohta Kui palju on ICON (ICX) tänapäeval väärt? Reaalajas ICX hind USD on 0.130247 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ICX/USD hind? $ 0.130247 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ICX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ICON turukapitalisatsioon? ICX turukapitalisatsioon on $ 139.67M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ICX ringlev varu? ICX ringlev varu on 1.07B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ICX (ATH) hind? ICX saavutab ATH hinna summas 13.16 USD . Mis oli kõigi aegade ICX madalaim (ATL) hind? ICX nägi ATL hinda summas 0.070768 USD . Milline on ICX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ICX kauplemismaht on -- USD . Kas ICX sel aastal kõrgemale ka suundub? ICX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ICX hinna ennustust

