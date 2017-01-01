ICON (ICX) tokenoomika
Founded in August 2017, ICON has spent many years fostering its L1 ecosystem and pushing for sustainable cross-chain development infrastructure. As many apps experience cross-chain difficulties today, ICON recognizes the frustration regarding the complexity involved with security, scaling and speed in cross-chain environments. Apps use ICON to operate cross-chain seamlessly, build momentum and gain a solid reputation. ICON's Cross-Chain Framework helps to simplify cross-chain development with its easy-to-use xCall General Message Passing and connections to secure bridging protocols. Visit the ICON Community website for an up to date overview of connected blockchains. Check out the documentation and see if your favorite application is compatible with the ICON Cross-Chain Framework! What Makes ICON Unique? The ICON Cross-Chain Framework consists of a robust L1 blockchain, xCall General Message Passing and a growing list of connected blockchains and integrated bridging protocols. ICON's native ICX coin fuels this interoperability by acting as the L1 gas token, xCall cross-chain fee token with associated applications. A sizeable percentage of all these fees collected in ICX are burned. Buying ICX (with fiat) is easy on big centralized exchanges, decentralized exchanges and even in-wallet.
Avastage ICON (ICX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
ICON (ICX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
ICON (ICX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate ICX tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
ICX tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate ICX tokeni tokenoomikat, avastage ICX tokeni reaalajas hinda!
