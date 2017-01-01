ICON (ICX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ICON (ICX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ICON (ICX) teave Founded in August 2017, ICON has spent many years fostering its L1 ecosystem and pushing for sustainable cross-chain development infrastructure. As many apps experience cross-chain difficulties today, ICON recognizes the frustration regarding the complexity involved with security, scaling and speed in cross-chain environments. Apps use ICON to operate cross-chain seamlessly, build momentum and gain a solid reputation. ICON's Cross-Chain Framework helps to simplify cross-chain development with its easy-to-use xCall General Message Passing and connections to secure bridging protocols. Visit the ICON Community website for an up to date overview of connected blockchains. Check out the documentation and see if your favorite application is compatible with the ICON Cross-Chain Framework! What Makes ICON Unique? The ICON Cross-Chain Framework consists of a robust L1 blockchain, xCall General Message Passing and a growing list of connected blockchains and integrated bridging protocols. ICON's native ICX coin fuels this interoperability by acting as the L1 gas token, xCall cross-chain fee token with associated applications. A sizeable percentage of all these fees collected in ICX are burned. Buying ICX (with fiat) is easy on big centralized exchanges, decentralized exchanges and even in-wallet. Ametlik veebisait: https://icon.community/ Valge raamat: https://icon.community/assets/btp-litepaper.pdf Ostke ICX kohe!

ICON (ICX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ICON (ICX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 135.23M $ 135.23M $ 135.23M Koguvaru: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Ringlev varu: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 137.15M $ 137.15M $ 137.15M Kõigi aegade kõrgeim: $ 13.16 $ 13.16 $ 13.16 Kõigi aegade madalaim: $ 0.070768 $ 0.070768 $ 0.070768 Praegune hind: $ 0.126092 $ 0.126092 $ 0.126092 Lisateave ICON (ICX) hinna kohta

ICON (ICX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ICON (ICX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ICX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ICX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ICX tokeni tokenoomikat, avastage ICX tokeni reaalajas hinda!

ICX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ICX võiks suunduda? Meie ICX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ICX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!