Hyperwave HLP logo

Hyperwave HLP hind (HWHLP)

Loendis mitteolevad

1 HWHLP/USD reaalajas hind:

$1.021
+0.10%1D
Hyperwave HLP (HWHLP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:28:19 (UTC+8)

Hyperwave HLP (HWHLP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.007
24 h madal
$ 1.023
24 h kõrge

$ 1.007
$ 1.023
$ 1.045
$ 0.967762
+0.11%

+0.14%

+0.76%

+0.76%

Hyperwave HLP (HWHLP) reaalajas hind on $1.021. Viimase 24 tunni jooksul HWHLP kaubeldud madalaim $ 1.007 ja kõrgeim $ 1.023 näitab aktiivset turu volatiivsust. HWHLPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.045 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.967762.

Lüliajalise tootluse osas on HWHLP muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, +0.14% 24 tunni vältel +0.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hyperwave HLP (HWHLP) – turuteave

$ 14.77M
--
$ 14.77M
14.47M
14,467,525.51152
Hyperwave HLP praegune turukapitalisatsioon on $ 14.77M -- 24 tunnise kauplemismahuga. HWHLP ringlev varu on 14.47M, mille koguvaru on 14467525.51152. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.77M.

Hyperwave HLP (HWHLP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hyperwave HLP ja USD hinnamuutus $ +0.00147427.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hyperwave HLP ja USD hinnamuutus $ +0.0082784722.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hyperwave HLP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hyperwave HLP ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00147427+0.14%
30 päeva$ +0.0082784722+0.81%
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on Hyperwave HLP (HWHLP)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hyperwave HLP (HWHLP) allikas

Ametlik veebisait

Hyperwave HLP hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hyperwave HLP (HWHLP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hyperwave HLP (HWHLP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hyperwave HLP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hyperwave HLP hinna ennustust kohe!

HWHLP kohalike valuutade suhtes

Hyperwave HLP (HWHLP) tokenoomika

Hyperwave HLP (HWHLP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HWHLP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hyperwave HLP (HWHLP) kohta

Kui palju on Hyperwave HLP (HWHLP) tänapäeval väärt?
Reaalajas HWHLP hind USD on 1.021 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HWHLP/USD hind?
Praegune hind HWHLP/USD on $ 1.021. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hyperwave HLP turukapitalisatsioon?
HWHLP turukapitalisatsioon on $ 14.77M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HWHLP ringlev varu?
HWHLP ringlev varu on 14.47M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HWHLP (ATH) hind?
HWHLP saavutab ATH hinna summas 1.045 USD.
Mis oli kõigi aegade HWHLP madalaim (ATL) hind?
HWHLP nägi ATL hinda summas 0.967762 USD.
Milline on HWHLP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HWHLP kauplemismaht on -- USD.
Kas HWHLP sel aastal kõrgemale ka suundub?
HWHLP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HWHLP hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.