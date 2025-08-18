Rohkem infot HUNT

HUNT Hinnainfo

HUNT Ametlik veebisait

HUNT Tokenoomika

HUNT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Hunt logo

Hunt hind (HUNT)

Loendis mitteolevad

1 HUNT/USD reaalajas hind:

$0.260628
$0.260628$0.260628
-1.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Hunt (HUNT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:25:03 (UTC+8)

Hunt (HUNT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.260828
$ 0.260828$ 0.260828
24 h madal
$ 0.269641
$ 0.269641$ 0.269641
24 h kõrge

$ 0.260828
$ 0.260828$ 0.260828

$ 0.269641
$ 0.269641$ 0.269641

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

$ 0.00039817
$ 0.00039817$ 0.00039817

-0.34%

-0.94%

-2.57%

-2.57%

Hunt (HUNT) reaalajas hind on $0.260892. Viimase 24 tunni jooksul HUNT kaubeldud madalaim $ 0.260828 ja kõrgeim $ 0.269641 näitab aktiivset turu volatiivsust. HUNTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.46 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00039817.

Lüliajalise tootluse osas on HUNT muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, -0.94% 24 tunni vältel -2.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hunt (HUNT) – turuteave

$ 51.90M
$ 51.90M$ 51.90M

--
----

$ 51.90M
$ 51.90M$ 51.90M

198.91M
198.91M 198.91M

198,912,688.0
198,912,688.0 198,912,688.0

Hunt praegune turukapitalisatsioon on $ 51.90M -- 24 tunnise kauplemismahuga. HUNT ringlev varu on 198.91M, mille koguvaru on 198912688.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 51.90M.

Hunt (HUNT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hunt ja USD hinnamuutus $ -0.0024904206225364.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hunt ja USD hinnamuutus $ -0.0078528752.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hunt ja USD hinnamuutus $ +0.0342887485.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hunt ja USD hinnamuutus $ +0.0066613959399888.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0024904206225364-0.94%
30 päeva$ -0.0078528752-3.01%
60 päeva$ +0.0342887485+13.14%
90 päeva$ +0.0066613959399888+2.62%

Mis on Hunt (HUNT)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hunt (HUNT) allikas

Ametlik veebisait

Hunt hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hunt (HUNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hunt (HUNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hunt nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hunt hinna ennustust kohe!

HUNT kohalike valuutade suhtes

Hunt (HUNT) tokenoomika

Hunt (HUNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HUNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hunt (HUNT) kohta

Kui palju on Hunt (HUNT) tänapäeval väärt?
Reaalajas HUNT hind USD on 0.260892 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HUNT/USD hind?
Praegune hind HUNT/USD on $ 0.260892. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hunt turukapitalisatsioon?
HUNT turukapitalisatsioon on $ 51.90M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HUNT ringlev varu?
HUNT ringlev varu on 198.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HUNT (ATH) hind?
HUNT saavutab ATH hinna summas 1.46 USD.
Mis oli kõigi aegade HUNT madalaim (ATL) hind?
HUNT nägi ATL hinda summas 0.00039817 USD.
Milline on HUNT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HUNT kauplemismaht on -- USD.
Kas HUNT sel aastal kõrgemale ka suundub?
HUNT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HUNT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:25:03 (UTC+8)

Hunt (HUNT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.