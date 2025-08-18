Mis on Hunt (HUNT)

Üksuse Hunt (HUNT) allikas Ametlik veebisait

Hunt hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hunt (HUNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hunt (HUNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hunt nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

HUNT kohalike valuutade suhtes

Hunt (HUNT) tokenoomika

Hunt (HUNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HUNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hunt (HUNT) kohta Kui palju on Hunt (HUNT) tänapäeval väärt? Reaalajas HUNT hind USD on 0.260892 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HUNT/USD hind? $ 0.260892 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HUNT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hunt turukapitalisatsioon? HUNT turukapitalisatsioon on $ 51.90M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HUNT ringlev varu? HUNT ringlev varu on 198.91M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HUNT (ATH) hind? HUNT saavutab ATH hinna summas 1.46 USD . Mis oli kõigi aegade HUNT madalaim (ATL) hind? HUNT nägi ATL hinda summas 0.00039817 USD . Milline on HUNT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HUNT kauplemismaht on -- USD . Kas HUNT sel aastal kõrgemale ka suundub? HUNT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HUNT hinna ennustust

