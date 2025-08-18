Rohkem infot HEHE

HEHE Hinnainfo

HEHE Ametlik veebisait

HEHE Tokenoomika

HEHE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

hehe logo

hehe hind (HEHE)

Loendis mitteolevad

1 HEHE/USD reaalajas hind:

$0.00325659
$0.00325659$0.00325659
-7.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
hehe (HEHE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:26:47 (UTC+8)

hehe (HEHE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00323266
$ 0.00323266$ 0.00323266
24 h madal
$ 0.00359053
$ 0.00359053$ 0.00359053
24 h kõrge

$ 0.00323266
$ 0.00323266$ 0.00323266

$ 0.00359053
$ 0.00359053$ 0.00359053

$ 0.04613771
$ 0.04613771$ 0.04613771

$ 0.00185227
$ 0.00185227$ 0.00185227

-2.60%

-7.47%

-13.66%

-13.66%

hehe (HEHE) reaalajas hind on $0.00325659. Viimase 24 tunni jooksul HEHE kaubeldud madalaim $ 0.00323266 ja kõrgeim $ 0.00359053 näitab aktiivset turu volatiivsust. HEHEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04613771 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00185227.

Lüliajalise tootluse osas on HEHE muutunud -2.60% viimase tunni jooksul, -7.47% 24 tunni vältel -13.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

hehe (HEHE) – turuteave

$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M

--
----

$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M

840.71M
840.71M 840.71M

840,705,209.97
840,705,209.97 840,705,209.97

hehe praegune turukapitalisatsioon on $ 2.74M -- 24 tunnise kauplemismahuga. HEHE ringlev varu on 840.71M, mille koguvaru on 840705209.97. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.74M.

hehe (HEHE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse hehe ja USD hinnamuutus $ -0.000263042363139824.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse hehe ja USD hinnamuutus $ -0.0005600970.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse hehe ja USD hinnamuutus $ -0.0015365321.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse hehe ja USD hinnamuutus $ -0.002269997614706337.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000263042363139824-7.47%
30 päeva$ -0.0005600970-17.19%
60 päeva$ -0.0015365321-47.18%
90 päeva$ -0.002269997614706337-41.07%

Mis on hehe (HEHE)

hehe is a community token inspired by famous "hehe cat" meme

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse hehe (HEHE) allikas

Ametlik veebisait

hehe hinna ennustus (USD)

Kui palju on hehe (HEHE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie hehe (HEHE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida hehe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake hehe hinna ennustust kohe!

HEHE kohalike valuutade suhtes

hehe (HEHE) tokenoomika

hehe (HEHE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HEHE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse hehe (HEHE) kohta

Kui palju on hehe (HEHE) tänapäeval väärt?
Reaalajas HEHE hind USD on 0.00325659 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HEHE/USD hind?
Praegune hind HEHE/USD on $ 0.00325659. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on hehe turukapitalisatsioon?
HEHE turukapitalisatsioon on $ 2.74M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HEHE ringlev varu?
HEHE ringlev varu on 840.71M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HEHE (ATH) hind?
HEHE saavutab ATH hinna summas 0.04613771 USD.
Mis oli kõigi aegade HEHE madalaim (ATL) hind?
HEHE nägi ATL hinda summas 0.00185227 USD.
Milline on HEHE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HEHE kauplemismaht on -- USD.
Kas HEHE sel aastal kõrgemale ka suundub?
HEHE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HEHE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:26:47 (UTC+8)

hehe (HEHE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.