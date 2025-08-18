Rohkem infot GRIX

Grix hind (GRIX)

1 GRIX/USD reaalajas hind:

$0.03682697
$0.03682697
0.00%1D
Grix (GRIX) reaalajas hinnagraafik
Grix (GRIX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03665838
24 h madal
$ 0.0370875
24 h kõrge

$ 0.03665838
$ 0.0370875
$ 0.04020081
$ 0.0162722
--

-0.07%

+0.66%

+0.66%

Grix (GRIX) reaalajas hind on $0.03682697. Viimase 24 tunni jooksul GRIX kaubeldud madalaim $ 0.03665838 ja kõrgeim $ 0.0370875 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04020081 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0162722.

Lüliajalise tootluse osas on GRIX muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.07% 24 tunni vältel +0.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Grix (GRIX) – turuteave

$ 3.99M
--
$ 36.83M
108.25M
1,000,000,000.0
Grix praegune turukapitalisatsioon on $ 3.99M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GRIX ringlev varu on 108.25M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.83M.

Grix (GRIX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Grix ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Grix ja USD hinnamuutus $ +0.0001071959.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Grix ja USD hinnamuutus $ +0.0099982572.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Grix ja USD hinnamuutus $ +0.007946702504452948.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.07%
30 päeva$ +0.0001071959+0.29%
60 päeva$ +0.0099982572+27.15%
90 päeva$ +0.007946702504452948+27.52%

Mis on Grix (GRIX)

Grix is unifying DeFi derivatives - as the toolkits marketplace for agentic on-chain trading. GRIX token serves as the utility token that fuels the Grix ecosystem, aligning incentives to boost protocol growth. The Grix services and API is being paid by GRIX token. Grix integrates with DeFi derivatives protocols, enabling humans to trade via the Grix dApp while also connecting AI Agents to DeFi derivatives protocols through the Grix SDK and framework. It acts as a framework that bridges AI agents and DeFi derivatives protocols, enabling AI agents to automate trading strategies and interact with protocols at scale. It provides Plug & Play AI integration, Unified DeFi Market Data, and Internal Agent-Building capabilities."

Üksuse Grix (GRIX) allikas

Grix hinna ennustus (USD)

Kui palju on Grix (GRIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Grix (GRIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Grix nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Grix hinna ennustust kohe!

GRIX kohalike valuutade suhtes

Grix (GRIX) tokenoomika

Grix (GRIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Grix (GRIX) kohta

Kui palju on Grix (GRIX) tänapäeval väärt?
Reaalajas GRIX hind USD on 0.03682697 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GRIX/USD hind?
Praegune hind GRIX/USD on $ 0.03682697. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Grix turukapitalisatsioon?
GRIX turukapitalisatsioon on $ 3.99M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GRIX ringlev varu?
GRIX ringlev varu on 108.25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRIX (ATH) hind?
GRIX saavutab ATH hinna summas 0.04020081 USD.
Mis oli kõigi aegade GRIX madalaim (ATL) hind?
GRIX nägi ATL hinda summas 0.0162722 USD.
Milline on GRIX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GRIX kauplemismaht on -- USD.
Kas GRIX sel aastal kõrgemale ka suundub?
GRIX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRIX hinna ennustust.
