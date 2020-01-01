Grix (GRIX) tokenoomika
Grix (GRIX) teave
Grix is unifying DeFi derivatives - as the toolkits marketplace for agentic on-chain trading. GRIX token serves as the utility token that fuels the Grix ecosystem, aligning incentives to boost protocol growth. The Grix services and API is being paid by GRIX token. Grix integrates with DeFi derivatives protocols, enabling humans to trade via the Grix dApp while also connecting AI Agents to DeFi derivatives protocols through the Grix SDK and framework. It acts as a framework that bridges AI agents and DeFi derivatives protocols, enabling AI agents to automate trading strategies and interact with protocols at scale. It provides Plug & Play AI integration, Unified DeFi Market Data, and Internal Agent-Building capabilities."
Grix (GRIX) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Grix (GRIX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Grix (GRIX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Grix (GRIX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate GRIX tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
GRIX tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate GRIX tokeni tokenoomikat, avastage GRIX tokeni reaalajas hinda!
GRIX – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu GRIX võiks suunduda? Meie GRIX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.