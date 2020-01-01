Grix (GRIX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Grix (GRIX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Grix (GRIX) teave Grix is unifying DeFi derivatives - as the toolkits marketplace for agentic on-chain trading. GRIX token serves as the utility token that fuels the Grix ecosystem, aligning incentives to boost protocol growth. The Grix services and API is being paid by GRIX token. Grix integrates with DeFi derivatives protocols, enabling humans to trade via the Grix dApp while also connecting AI Agents to DeFi derivatives protocols through the Grix SDK and framework. It acts as a framework that bridges AI agents and DeFi derivatives protocols, enabling AI agents to automate trading strategies and interact with protocols at scale. It provides Plug & Play AI integration, Unified DeFi Market Data, and Internal Agent-Building capabilities." Ametlik veebisait: https://www.grix.finance/ Ostke GRIX kohe!

Grix (GRIX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Grix (GRIX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.76M $ 3.76M $ 3.76M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 108.25M $ 108.25M $ 108.25M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 34.77M $ 34.77M $ 34.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04020081 $ 0.04020081 $ 0.04020081 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0162722 $ 0.0162722 $ 0.0162722 Praegune hind: $ 0.03477378 $ 0.03477378 $ 0.03477378 Lisateave Grix (GRIX) hinna kohta

Grix (GRIX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Grix (GRIX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRIX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRIX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GRIX tokeni tokenoomikat, avastage GRIX tokeni reaalajas hinda!

GRIX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GRIX võiks suunduda? Meie GRIX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GRIX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!