Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
GOON (GOON) reaalajas hinnagraafik
GOON (GOON) hinna teave (USD)

GOON (GOON) reaalajas hind on $0.0001471. Viimase 24 tunni jooksul GOON kaubeldud madalaim $ 0.00013992 ja kõrgeim $ 0.00014992 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00527208 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00008032.

Lüliajalise tootluse osas on GOON muutunud +2.50% viimase tunni jooksul, +4.15% 24 tunni vältel +20.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GOON (GOON) – turuteave

GOON praegune turukapitalisatsioon on $ 147.04K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GOON ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 147.04K.

GOON (GOON) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GOON ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GOON ja USD hinnamuutus $ +0.0000478422.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GOON ja USD hinnamuutus $ +0.0000385637.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GOON ja USD hinnamuutus $ -0.000071347949523559.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+4.15%
30 päeva$ +0.0000478422+32.52%
60 päeva$ +0.0000385637+26.22%
90 päeva$ -0.000071347949523559-32.66%

Mis on GOON (GOON)

PolyGOONs aims to be the social layer of the Polygon AggLayer community, serving as an evangelist for all things Polygon. $GOON was the first token to reach a critical mass and graduate on the newly launched wen.markets on June 6, 2024. It quickly gained attention due to its distinctive mascot, the GOON, a playful take on the word 'Polygon.'

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GOON (GOON) allikas

GOON hinna ennustus (USD)

Kui palju on GOON (GOON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GOON (GOON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GOON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GOON hinna ennustust kohe!

GOON kohalike valuutade suhtes

GOON (GOON) tokenoomika

GOON (GOON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GOON (GOON) kohta

Kui palju on GOON (GOON) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOON hind USD on 0.0001471 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOON/USD hind?
Praegune hind GOON/USD on $ 0.0001471. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GOON turukapitalisatsioon?
GOON turukapitalisatsioon on $ 147.04K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOON ringlev varu?
GOON ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOON (ATH) hind?
GOON saavutab ATH hinna summas 0.00527208 USD.
Mis oli kõigi aegade GOON madalaim (ATL) hind?
GOON nägi ATL hinda summas 0.00008032 USD.
Milline on GOON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOON kauplemismaht on -- USD.
Kas GOON sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOON hinna ennustust.
