PolyGOONs aims to be the social layer of the Polygon AggLayer community, serving as an evangelist for all things Polygon. $GOON was the first token to reach a critical mass and graduate on the newly launched wen.markets on June 6, 2024. It quickly gained attention due to its distinctive mascot, the GOON, a playful take on the word 'Polygon.'

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on GOON (GOON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GOON (GOON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

GOON (GOON) tokenoomika

GOON (GOON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GOON (GOON) kohta Kui palju on GOON (GOON) tänapäeval väärt? Reaalajas GOON hind USD on 0.0001471 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOON/USD hind? $ 0.0001471 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GOON/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GOON turukapitalisatsioon? GOON turukapitalisatsioon on $ 147.04K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOON ringlev varu? GOON ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOON (ATH) hind? GOON saavutab ATH hinna summas 0.00527208 USD . Mis oli kõigi aegade GOON madalaim (ATL) hind? GOON nägi ATL hinda summas 0.00008032 USD . Milline on GOON kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOON kauplemismaht on -- USD . Kas GOON sel aastal kõrgemale ka suundub? GOON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOON hinna ennustust

