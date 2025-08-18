Rohkem infot GLP1

GLP1 Hinnainfo

GLP1 Valge raamat

GLP1 Ametlik veebisait

GLP1 Tokenoomika

GLP1 Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GLP1 logo

GLP1 hind (GLP1)

Loendis mitteolevad

1 GLP1/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GLP1 (GLP1) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:27:22 (UTC+8)

GLP1 (GLP1) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02690766
$ 0.02690766$ 0.02690766

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.47%

+1.47%

GLP1 (GLP1) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GLP1 kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GLP1kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02690766 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GLP1 muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +1.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GLP1 (GLP1) – turuteave

$ 24.38K
$ 24.38K$ 24.38K

--
----

$ 24.38K
$ 24.38K$ 24.38K

999.98M
999.98M 999.98M

999,981,323.881917
999,981,323.881917 999,981,323.881917

GLP1 praegune turukapitalisatsioon on $ 24.38K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GLP1 ringlev varu on 999.98M, mille koguvaru on 999981323.881917. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.38K.

GLP1 (GLP1) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GLP1 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GLP1 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GLP1 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GLP1 ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-70.22%
60 päeva$ 0-66.22%
90 päeva$ 0--

Mis on GLP1 (GLP1)

GLP1 token is a community owned DeSci (decentralized science) token. It is the first DeSci project dedicated to expanding the use case of GLP-1 therapy from humans to our animal friends (veterinary). The project aims to harness decentralized funding and innovation to explore, research, and promote GLP-1-based treatments for animals. By engaging a global community of science enthusiasts, researchers, and veterinarians, the project will push the boundaries of therapeutic advancements, fostering a future where GLP-1 therapy improves health outcomes for both humans and their animal companions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GLP1 (GLP1) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

GLP1 hinna ennustus (USD)

Kui palju on GLP1 (GLP1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GLP1 (GLP1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GLP1 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GLP1 hinna ennustust kohe!

GLP1 kohalike valuutade suhtes

GLP1 (GLP1) tokenoomika

GLP1 (GLP1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLP1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GLP1 (GLP1) kohta

Kui palju on GLP1 (GLP1) tänapäeval väärt?
Reaalajas GLP1 hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GLP1/USD hind?
Praegune hind GLP1/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GLP1 turukapitalisatsioon?
GLP1 turukapitalisatsioon on $ 24.38K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GLP1 ringlev varu?
GLP1 ringlev varu on 999.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GLP1 (ATH) hind?
GLP1 saavutab ATH hinna summas 0.02690766 USD.
Mis oli kõigi aegade GLP1 madalaim (ATL) hind?
GLP1 nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GLP1 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GLP1 kauplemismaht on -- USD.
Kas GLP1 sel aastal kõrgemale ka suundub?
GLP1 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GLP1 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:27:22 (UTC+8)

GLP1 (GLP1) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.