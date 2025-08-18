Mis on GLP1 (GLP1)

GLP1 token is a community owned DeSci (decentralized science) token. It is the first DeSci project dedicated to expanding the use case of GLP-1 therapy from humans to our animal friends (veterinary). The project aims to harness decentralized funding and innovation to explore, research, and promote GLP-1-based treatments for animals. By engaging a global community of science enthusiasts, researchers, and veterinarians, the project will push the boundaries of therapeutic advancements, fostering a future where GLP-1 therapy improves health outcomes for both humans and their animal companions.

GLP1 (GLP1) tokenoomika

GLP1 (GLP1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLP1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GLP1 (GLP1) kohta Kui palju on GLP1 (GLP1) tänapäeval väärt? Reaalajas GLP1 hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GLP1/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GLP1/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GLP1 turukapitalisatsioon? GLP1 turukapitalisatsioon on $ 24.38K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GLP1 ringlev varu? GLP1 ringlev varu on 999.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GLP1 (ATH) hind? GLP1 saavutab ATH hinna summas 0.02690766 USD . Mis oli kõigi aegade GLP1 madalaim (ATL) hind? GLP1 nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GLP1 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GLP1 kauplemismaht on -- USD . Kas GLP1 sel aastal kõrgemale ka suundub? GLP1 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GLP1 hinna ennustust

