Glitch Protocol logo

Glitch Protocol hind (GLCH)

Loendis mitteolevad

1 GLCH/USD reaalajas hind:

$0.00389177
+5.30%1D
mexc
USD
Glitch Protocol (GLCH) reaalajas hinnagraafik
Glitch Protocol (GLCH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00364364
24 h madal
$ 0.0040125
24 h kõrge

$ 0.00364364
$ 0.0040125
$ 2.99
$ 0.00252298
+4.93%

+5.31%

+6.85%

+6.85%

Glitch Protocol (GLCH) reaalajas hind on $0.00389177. Viimase 24 tunni jooksul GLCH kaubeldud madalaim $ 0.00364364 ja kõrgeim $ 0.0040125 näitab aktiivset turu volatiivsust. GLCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.99 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00252298.

Lüliajalise tootluse osas on GLCH muutunud +4.93% viimase tunni jooksul, +5.31% 24 tunni vältel +6.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Glitch Protocol (GLCH) – turuteave

$ 272.97K
--
$ 345.94K
70.14M
88,888,888.0
Glitch Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 272.97K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GLCH ringlev varu on 70.14M, mille koguvaru on 88888888.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 345.94K.

Glitch Protocol (GLCH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Glitch Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.00019607.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Glitch Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0002863350.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Glitch Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0000681768.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Glitch Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0001776169711178455.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00019607+5.31%
30 päeva$ +0.0002863350+7.36%
60 päeva$ -0.0000681768-1.75%
90 päeva$ +0.0001776169711178455+4.78%

Mis on Glitch Protocol (GLCH)

Glitch is a blockchain agnostic super protocol, purpose-built to facilitate trust-less money markets.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Glitch Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Glitch Protocol (GLCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Glitch Protocol (GLCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Glitch Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Glitch Protocol (GLCH) tokenoomika

Glitch Protocol (GLCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Glitch Protocol (GLCH) kohta

Kui palju on Glitch Protocol (GLCH) tänapäeval väärt?
Reaalajas GLCH hind USD on 0.00389177 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GLCH/USD hind?
Praegune hind GLCH/USD on $ 0.00389177. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Glitch Protocol turukapitalisatsioon?
GLCH turukapitalisatsioon on $ 272.97K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GLCH ringlev varu?
GLCH ringlev varu on 70.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GLCH (ATH) hind?
GLCH saavutab ATH hinna summas 2.99 USD.
Mis oli kõigi aegade GLCH madalaim (ATL) hind?
GLCH nägi ATL hinda summas 0.00252298 USD.
Milline on GLCH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GLCH kauplemismaht on -- USD.
Kas GLCH sel aastal kõrgemale ka suundub?
GLCH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GLCH hinna ennustust.
Glitch Protocol (GLCH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

