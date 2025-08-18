Mis on Glitch Protocol (GLCH)

Glitch is a blockchain agnostic super protocol, purpose-built to facilitate trust-less money markets.

Glitch Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Glitch Protocol (GLCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Glitch Protocol (GLCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

GLCH kohalike valuutade suhtes

Glitch Protocol (GLCH) tokenoomika

Glitch Protocol (GLCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Glitch Protocol (GLCH) kohta Kui palju on Glitch Protocol (GLCH) tänapäeval väärt? Reaalajas GLCH hind USD on 0.00389177 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GLCH/USD hind? $ 0.00389177 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GLCH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Glitch Protocol turukapitalisatsioon? GLCH turukapitalisatsioon on $ 272.97K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GLCH ringlev varu? GLCH ringlev varu on 70.14M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GLCH (ATH) hind? GLCH saavutab ATH hinna summas 2.99 USD . Mis oli kõigi aegade GLCH madalaim (ATL) hind? GLCH nägi ATL hinda summas 0.00252298 USD . Milline on GLCH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GLCH kauplemismaht on -- USD . Kas GLCH sel aastal kõrgemale ka suundub? GLCH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GLCH hinna ennustust

