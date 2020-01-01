Glitch Protocol (GLCH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Glitch Protocol (GLCH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Glitch Protocol (GLCH) teave Glitch is a blockchain agnostic super protocol, purpose-built to facilitate trust-less money markets. Ametlik veebisait: https://glitch.finance/ Ostke GLCH kohe!

Glitch Protocol (GLCH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Glitch Protocol (GLCH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 236.64K $ 236.64K $ 236.64K Koguvaru: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Ringlev varu: $ 70.14M $ 70.14M $ 70.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 299.90K $ 299.90K $ 299.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.99 $ 2.99 $ 2.99 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00252298 $ 0.00252298 $ 0.00252298 Praegune hind: $ 0.00337384 $ 0.00337384 $ 0.00337384 Lisateave Glitch Protocol (GLCH) hinna kohta

Glitch Protocol (GLCH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Glitch Protocol (GLCH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GLCH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GLCH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GLCH tokeni tokenoomikat, avastage GLCH tokeni reaalajas hinda!

GLCH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GLCH võiks suunduda? Meie GLCH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GLCH tokeni hinna ennustust kohe!

