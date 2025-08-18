Mis on FRENCHIE (FREN)

Join the world of FRENCHIE. A story driven content/meme token that is built on the principals of transparency and community focussed. With that, the FRENCHIE project is aiming to create a vibrant community and a project that does good for the world around it. FRENCHIE serves as creative platform where creativity and doing good come together. As an original IP in the making, the project features illustrations and animations, that all of which are handdrawn.

Üksuse FRENCHIE (FREN) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

FRENCHIE (FREN) tokenoomika

FRENCHIE (FREN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FREN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FRENCHIE (FREN) kohta Kui palju on FRENCHIE (FREN) tänapäeval väärt? Reaalajas FREN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FREN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FREN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FRENCHIE turukapitalisatsioon? FREN turukapitalisatsioon on $ 229.80K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FREN ringlev varu? FREN ringlev varu on 530.35M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FREN (ATH) hind? FREN saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade FREN madalaim (ATL) hind? FREN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FREN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FREN kauplemismaht on -- USD . Kas FREN sel aastal kõrgemale ka suundub? FREN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FREN hinna ennustust

