FRENCHIE (FREN) teave Join the world of FRENCHIE. A story driven content/meme token that is built on the principals of transparency and community focussed. With that, the FRENCHIE project is aiming to create a vibrant community and a project that does good for the world around it. FRENCHIE serves as creative platform where creativity and doing good come together. As an original IP in the making, the project features illustrations and animations, that all of which are handdrawn. Ametlik veebisait: https://frenchiethebull.dog/ Valge raamat: https://frenchie.gitbook.io/frenchie

FRENCHIE (FREN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FRENCHIE (FREN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 233.22K $ 233.22K $ 233.22K Koguvaru: $ 995.61M $ 995.61M $ 995.61M Ringlev varu: $ 530.35M $ 530.35M $ 530.35M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 437.81K $ 437.81K $ 437.81K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00043655 $ 0.00043655 $ 0.00043655 Lisateave FRENCHIE (FREN) hinna kohta

FRENCHIE (FREN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FRENCHIE (FREN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FREN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FREN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FREN tokeni tokenoomikat, avastage FREN tokeni reaalajas hinda!

FREN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FREN võiks suunduda? Meie FREN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

