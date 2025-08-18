Mis on Forky (FORKY)

Forky ($FORKY) is a community-owned (CTO) meme token on the Binance Smart Chain (BSC). Originally launched on Four.Meme, the project was abandoned by the developer and revived by passionate community members who saw potential in Forky’s playful spirit. The project embodies the meme culture of decentralization, humor, and collective action. Forky exists purely for entertainment and to cultivate a fun, lighthearted community on BSC, with no roadmap or intrinsic value. Forky’s motto? “Forky is NOT trash”—a testament to turning discarded projects into vibrant community-owned assets.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Forky (FORKY) kohta Kui palju on Forky (FORKY) tänapäeval väärt? Reaalajas FORKY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FORKY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FORKY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Forky turukapitalisatsioon? FORKY turukapitalisatsioon on $ 16.38K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FORKY ringlev varu? FORKY ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FORKY (ATH) hind? FORKY saavutab ATH hinna summas 0.01158817 USD . Mis oli kõigi aegade FORKY madalaim (ATL) hind? FORKY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FORKY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FORKY kauplemismaht on -- USD . Kas FORKY sel aastal kõrgemale ka suundub? FORKY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FORKY hinna ennustust

