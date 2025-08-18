Mis on Finance Wizard (WIZARD)

Finance Wizard is your ultimate AI-powered trading and analysis assistant, specializing in predicting future stock prices. Known for its precision and innovation, Finance Wizard is ranked among the top custom GPTs worldwide on ChatGPT.com, holding the #8 spot in research and analysis. With over 700K+ uses, it’s trusted by traders for market insights, stock trend predictions, and technical analysis.

Kui palju on Finance Wizard (WIZARD) tänapäeval väärt? Reaalajas WIZARD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WIZARD/USD hind? $ 0 . Milline on Finance Wizard turukapitalisatsioon? WIZARD turukapitalisatsioon on $ 33.69K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WIZARD ringlev varu? WIZARD ringlev varu on 988.46M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WIZARD (ATH) hind? WIZARD saavutab ATH hinna summas 0.00230808 USD . Mis oli kõigi aegade WIZARD madalaim (ATL) hind? WIZARD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WIZARD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WIZARD kauplemismaht on -- USD .

