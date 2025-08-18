Rohkem infot WIZARD

Finance Wizard logo

Finance Wizard hind (WIZARD)

Loendis mitteolevad

1 WIZARD/USD reaalajas hind:

--
----
-6.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Finance Wizard (WIZARD) reaalajas hinnagraafik
Finance Wizard (WIZARD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00230808
$ 0.00230808$ 0.00230808

$ 0
$ 0$ 0

+1.30%

-6.39%

+7.16%

+7.16%

Finance Wizard (WIZARD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WIZARD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WIZARDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00230808 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WIZARD muutunud +1.30% viimase tunni jooksul, -6.39% 24 tunni vältel +7.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Finance Wizard (WIZARD) – turuteave

$ 33.69K
$ 33.69K$ 33.69K

--
----

$ 33.69K
$ 33.69K$ 33.69K

988.46M
988.46M 988.46M

988,464,819.717736
988,464,819.717736 988,464,819.717736

Finance Wizard praegune turukapitalisatsioon on $ 33.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WIZARD ringlev varu on 988.46M, mille koguvaru on 988464819.717736. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 33.69K.

Finance Wizard (WIZARD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Finance Wizard ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Finance Wizard ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Finance Wizard ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Finance Wizard ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.39%
30 päeva$ 0-11.72%
60 päeva$ 0-9.51%
90 päeva$ 0--

Mis on Finance Wizard (WIZARD)

Finance Wizard is your ultimate AI-powered trading and analysis assistant, specializing in predicting future stock prices. Known for its precision and innovation, Finance Wizard is ranked among the top custom GPTs worldwide on ChatGPT.com, holding the #8 spot in research and analysis. With over 700K+ uses, it’s trusted by traders for market insights, stock trend predictions, and technical analysis.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Finance Wizard (WIZARD) allikas

Ametlik veebisait

Finance Wizard hinna ennustus (USD)

Kui palju on Finance Wizard (WIZARD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Finance Wizard (WIZARD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Finance Wizard nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Finance Wizard hinna ennustust kohe!

WIZARD kohalike valuutade suhtes

Finance Wizard (WIZARD) tokenoomika

Finance Wizard (WIZARD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WIZARD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Finance Wizard (WIZARD) kohta

Kui palju on Finance Wizard (WIZARD) tänapäeval väärt?
Reaalajas WIZARD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WIZARD/USD hind?
Praegune hind WIZARD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Finance Wizard turukapitalisatsioon?
WIZARD turukapitalisatsioon on $ 33.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WIZARD ringlev varu?
WIZARD ringlev varu on 988.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WIZARD (ATH) hind?
WIZARD saavutab ATH hinna summas 0.00230808 USD.
Mis oli kõigi aegade WIZARD madalaim (ATL) hind?
WIZARD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WIZARD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WIZARD kauplemismaht on -- USD.
Kas WIZARD sel aastal kõrgemale ka suundub?
WIZARD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WIZARD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.