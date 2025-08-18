Rohkem infot $FATCAT

FATCAT logo

FATCAT hind ($FATCAT)

Loendis mitteolevad

1 $FATCAT/USD reaalajas hind:

-5.60%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
FATCAT ($FATCAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:30:41 (UTC+8)

FATCAT ($FATCAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.04%

-5.61%

+27.96%

+27.96%

FATCAT ($FATCAT) reaalajas hind on $0.00265678. Viimase 24 tunni jooksul $FATCAT kaubeldud madalaim $ 0.00263639 ja kõrgeim $ 0.00284804 näitab aktiivset turu volatiivsust. $FATCATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00647153 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $FATCAT muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -5.61% 24 tunni vältel +27.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FATCAT ($FATCAT) – turuteave

$ 2.42M
--
$ 2.66M
910.77M
999,950,458.061474
FATCAT praegune turukapitalisatsioon on $ 2.42M -- 24 tunnise kauplemismahuga. $FATCAT ringlev varu on 910.77M, mille koguvaru on 999950458.061474. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.66M.

FATCAT ($FATCAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FATCAT ja USD hinnamuutus $ -0.000158166271555618.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FATCAT ja USD hinnamuutus $ +0.0002150081.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FATCAT ja USD hinnamuutus $ +0.0002122140.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FATCAT ja USD hinnamuutus $ -0.0003067903117880494.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000158166271555618-5.61%
30 päeva$ +0.0002150081+8.09%
60 päeva$ +0.0002122140+7.99%
90 päeva$ -0.0003067903117880494-10.35%

Mis on FATCAT ($FATCAT)

Fatcat is a political term originally describing a rich political donor, also called an angel or big-money man. This is inspired by A great man who change the narrative of cryptocurrency. A Fat Cat is a man of large means and slight political experience who, having reached middle age, and success in business, and finding no further thrill, sense or satisfaction in the mere piling up of more millions, develops a yearning for some sort of public honor, and is willing to pay for it. There are such men in all the States, and they are as welcome to the organization [i.e., the party] as the flowers in May. They relieve the pressure all along the line, lighten the load, make life brighter and better for the busy machine workers. The [political] machine has what the Fat Cat wants [i.e., public honor], and the Fat Cat has what the machine must have, to wit, money

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse FATCAT ($FATCAT) allikas

Ametlik veebisait

FATCAT hinna ennustus (USD)

Kui palju on FATCAT ($FATCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FATCAT ($FATCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FATCAT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FATCAT hinna ennustust kohe!

$FATCAT kohalike valuutade suhtes

FATCAT ($FATCAT) tokenoomika

FATCAT ($FATCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $FATCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FATCAT ($FATCAT) kohta

Kui palju on FATCAT ($FATCAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas $FATCAT hind USD on 0.00265678 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $FATCAT/USD hind?
Praegune hind $FATCAT/USD on $ 0.00265678. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FATCAT turukapitalisatsioon?
$FATCAT turukapitalisatsioon on $ 2.42M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $FATCAT ringlev varu?
$FATCAT ringlev varu on 910.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $FATCAT (ATH) hind?
$FATCAT saavutab ATH hinna summas 0.00647153 USD.
Mis oli kõigi aegade $FATCAT madalaim (ATL) hind?
$FATCAT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $FATCAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $FATCAT kauplemismaht on -- USD.
Kas $FATCAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
$FATCAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $FATCAT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:30:41 (UTC+8)

FATCAT ($FATCAT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

