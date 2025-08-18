Mis on Eternals (ETER)

Eternals is a gaming ecosystem that aims to unite multiple game worlds into a single, ever-expanding multiverse. Its purpose is to empower studios and publishers to transform creative ideas into interconnected gaming universes, leveraging Web3 tools like blockchain for extended game lifecycles and community-owned intellectual properties. The platform functions as a bridge between creators and players, delivering immersive, dynamic experiences that transcend traditional gaming. Its utility lies in fostering innovation, enabling profit through revenue generation (millions in six months), and building a loyal community (thousands of users). By integrating creativity, community ownership, and profitability, Eternals seeks to redefine gaming as a collaborative, evolving adventure.

Üksuse Eternals (ETER) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Eternals (ETER) tokenoomika

Eternals (ETER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Eternals (ETER) kohta Kui palju on Eternals (ETER) tänapäeval väärt? Reaalajas ETER hind USD on 0.00025695 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ETER/USD hind? $ 0.00025695 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ETER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Eternals turukapitalisatsioon? ETER turukapitalisatsioon on $ 330.04K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ETER ringlev varu? ETER ringlev varu on 1.28B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ETER (ATH) hind? ETER saavutab ATH hinna summas 0.00126503 USD . Mis oli kõigi aegade ETER madalaim (ATL) hind? ETER nägi ATL hinda summas 0.00017238 USD . Milline on ETER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ETER kauplemismaht on -- USD . Kas ETER sel aastal kõrgemale ka suundub? ETER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ETER hinna ennustust

