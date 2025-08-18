Rohkem infot ETER

ETER Hinnainfo

ETER Valge raamat

ETER Ametlik veebisait

ETER Tokenoomika

ETER Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Eternals logo

Eternals hind (ETER)

Loendis mitteolevad

1 ETER/USD reaalajas hind:

$0.00025695
$0.00025695$0.00025695
-1.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Eternals (ETER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:52:32 (UTC+8)

Eternals (ETER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00025496
$ 0.00025496$ 0.00025496
24 h madal
$ 0.0002717
$ 0.0002717$ 0.0002717
24 h kõrge

$ 0.00025496
$ 0.00025496$ 0.00025496

$ 0.0002717
$ 0.0002717$ 0.0002717

$ 0.00126503
$ 0.00126503$ 0.00126503

$ 0.00017238
$ 0.00017238$ 0.00017238

+0.77%

+0.10%

+27.92%

+27.92%

Eternals (ETER) reaalajas hind on $0.00025695. Viimase 24 tunni jooksul ETER kaubeldud madalaim $ 0.00025496 ja kõrgeim $ 0.0002717 näitab aktiivset turu volatiivsust. ETERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00126503 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00017238.

Lüliajalise tootluse osas on ETER muutunud +0.77% viimase tunni jooksul, +0.10% 24 tunni vältel +27.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Eternals (ETER) – turuteave

$ 330.04K
$ 330.04K$ 330.04K

--
----

$ 2.57M
$ 2.57M$ 2.57M

1.28B
1.28B 1.28B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Eternals praegune turukapitalisatsioon on $ 330.04K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ETER ringlev varu on 1.28B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.57M.

Eternals (ETER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Eternals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Eternals ja USD hinnamuutus $ -0.0000008017.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Eternals ja USD hinnamuutus $ -0.0000385401.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Eternals ja USD hinnamuutus $ -0.0004195878428758632.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.10%
30 päeva$ -0.0000008017-0.31%
60 päeva$ -0.0000385401-14.99%
90 päeva$ -0.0004195878428758632-62.01%

Mis on Eternals (ETER)

Eternals is a gaming ecosystem that aims to unite multiple game worlds into a single, ever-expanding multiverse. Its purpose is to empower studios and publishers to transform creative ideas into interconnected gaming universes, leveraging Web3 tools like blockchain for extended game lifecycles and community-owned intellectual properties. The platform functions as a bridge between creators and players, delivering immersive, dynamic experiences that transcend traditional gaming. Its utility lies in fostering innovation, enabling profit through revenue generation (millions in six months), and building a loyal community (thousands of users). By integrating creativity, community ownership, and profitability, Eternals seeks to redefine gaming as a collaborative, evolving adventure.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Eternals (ETER) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Eternals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Eternals (ETER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Eternals (ETER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Eternals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Eternals hinna ennustust kohe!

ETER kohalike valuutade suhtes

Eternals (ETER) tokenoomika

Eternals (ETER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Eternals (ETER) kohta

Kui palju on Eternals (ETER) tänapäeval väärt?
Reaalajas ETER hind USD on 0.00025695 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ETER/USD hind?
Praegune hind ETER/USD on $ 0.00025695. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Eternals turukapitalisatsioon?
ETER turukapitalisatsioon on $ 330.04K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ETER ringlev varu?
ETER ringlev varu on 1.28B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ETER (ATH) hind?
ETER saavutab ATH hinna summas 0.00126503 USD.
Mis oli kõigi aegade ETER madalaim (ATL) hind?
ETER nägi ATL hinda summas 0.00017238 USD.
Milline on ETER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ETER kauplemismaht on -- USD.
Kas ETER sel aastal kõrgemale ka suundub?
ETER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ETER hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:52:32 (UTC+8)

Eternals (ETER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.