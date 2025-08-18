Rohkem infot ESTEE

1 ESTEE/USD reaalajas hind:

--
----
-8.50%1D
Estee (ESTEE) reaalajas hinnagraafik
Estee (ESTEE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.31%

-8.57%

-33.56%

-33.56%

Estee (ESTEE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ESTEE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ESTEEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ESTEE muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, -8.57% 24 tunni vältel -33.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Estee (ESTEE) – turuteave

$ 347.93K
$ 347.93K$ 347.93K

--
----

$ 347.93K
$ 347.93K$ 347.93K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Estee praegune turukapitalisatsioon on $ 347.93K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ESTEE ringlev varu on 420.69B, mille koguvaru on 420690000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 347.93K.

Estee (ESTEE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Estee ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Estee ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Estee ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Estee ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.57%
30 päeva$ 0-44.51%
60 päeva$ 0-28.67%
90 päeva$ 0--

Mis on Estee (ESTEE)

The ESTEE project is focused on recognizing the real dog behind the iconic Shiba Inu meme, which inspired the creation of popular cryptocurrencies like Shiba Inu and Dogecoin. It was launched on the 18th of September 2024. Our goal is to give credit to ESTEE as the original Shiba Inu while building a strong and organic community that embraces the spirit of fun, decentralization, and viral culture represented by meme coins. The project aims to revitalize and strengthen the meme culture in the crypto space, establishing ESTEE as a central figure in the history of crypto memes.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Estee (ESTEE) allikas

Ametlik veebisait

Estee hinna ennustus (USD)

Kui palju on Estee (ESTEE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Estee (ESTEE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Estee nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Estee hinna ennustust kohe!

ESTEE kohalike valuutade suhtes

Estee (ESTEE) tokenoomika

Estee (ESTEE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ESTEE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Estee (ESTEE) kohta

Kui palju on Estee (ESTEE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ESTEE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ESTEE/USD hind?
Praegune hind ESTEE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Estee turukapitalisatsioon?
ESTEE turukapitalisatsioon on $ 347.93K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ESTEE ringlev varu?
ESTEE ringlev varu on 420.69B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ESTEE (ATH) hind?
ESTEE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade ESTEE madalaim (ATL) hind?
ESTEE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ESTEE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ESTEE kauplemismaht on -- USD.
Kas ESTEE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ESTEE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ESTEE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.