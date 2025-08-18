Mis on Estee (ESTEE)

The ESTEE project is focused on recognizing the real dog behind the iconic Shiba Inu meme, which inspired the creation of popular cryptocurrencies like Shiba Inu and Dogecoin. It was launched on the 18th of September 2024. Our goal is to give credit to ESTEE as the original Shiba Inu while building a strong and organic community that embraces the spirit of fun, decentralization, and viral culture represented by meme coins. The project aims to revitalize and strengthen the meme culture in the crypto space, establishing ESTEE as a central figure in the history of crypto memes.

Estee (ESTEE) tokenoomika

Estee (ESTEE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ESTEE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Estee (ESTEE) kohta Kui palju on Estee (ESTEE) tänapäeval väärt? Reaalajas ESTEE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ESTEE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ESTEE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Estee turukapitalisatsioon? ESTEE turukapitalisatsioon on $ 347.93K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ESTEE ringlev varu? ESTEE ringlev varu on 420.69B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ESTEE (ATH) hind? ESTEE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade ESTEE madalaim (ATL) hind? ESTEE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ESTEE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ESTEE kauplemismaht on -- USD . Kas ESTEE sel aastal kõrgemale ka suundub? ESTEE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ESTEE hinna ennustust

