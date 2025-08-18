Rohkem infot XEQ

Equilibria logo

Equilibria hind (XEQ)

Loendis mitteolevad

1 XEQ/USD reaalajas hind:

$0.00967488
$0.00967488$0.00967488
-19.40%1D
mexc
USD
Equilibria (XEQ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:39:24 (UTC+8)

Equilibria (XEQ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0095068
$ 0.0095068$ 0.0095068
24 h madal
$ 0.01201191
$ 0.01201191$ 0.01201191
24 h kõrge

$ 0.0095068
$ 0.0095068$ 0.0095068

$ 0.01201191
$ 0.01201191$ 0.01201191

$ 0.91394
$ 0.91394$ 0.91394

$ 0
$ 0$ 0

+0.55%

-19.39%

+30.76%

+30.76%

Equilibria (XEQ) reaalajas hind on $0.00967551. Viimase 24 tunni jooksul XEQ kaubeldud madalaim $ 0.0095068 ja kõrgeim $ 0.01201191 näitab aktiivset turu volatiivsust. XEQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.91394 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on XEQ muutunud +0.55% viimase tunni jooksul, -19.39% 24 tunni vältel +30.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Equilibria (XEQ) – turuteave

$ 589.02K
$ 589.02K$ 589.02K

--
----

$ 812.69K
$ 812.69K$ 812.69K

60.88M
60.88M 60.88M

84,000,000.0
84,000,000.0 84,000,000.0

Equilibria praegune turukapitalisatsioon on $ 589.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XEQ ringlev varu on 60.88M, mille koguvaru on 84000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 812.69K.

Equilibria (XEQ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Equilibria ja USD hinnamuutus $ -0.002327925699591153.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Equilibria ja USD hinnamuutus $ +0.0032430355.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Equilibria ja USD hinnamuutus $ +0.0032072438.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Equilibria ja USD hinnamuutus $ -0.00047863291149538.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.002327925699591153-19.39%
30 päeva$ +0.0032430355+33.52%
60 päeva$ +0.0032072438+33.15%
90 päeva$ -0.00047863291149538-4.71%

Mis on Equilibria (XEQ)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Equilibria (XEQ) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Equilibria hinna ennustus (USD)

Kui palju on Equilibria (XEQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Equilibria (XEQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Equilibria nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Equilibria hinna ennustust kohe!

XEQ kohalike valuutade suhtes

Equilibria (XEQ) tokenoomika

Equilibria (XEQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XEQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Equilibria (XEQ) kohta

Kui palju on Equilibria (XEQ) tänapäeval väärt?
Reaalajas XEQ hind USD on 0.00967551 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XEQ/USD hind?
Praegune hind XEQ/USD on $ 0.00967551. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Equilibria turukapitalisatsioon?
XEQ turukapitalisatsioon on $ 589.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XEQ ringlev varu?
XEQ ringlev varu on 60.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XEQ (ATH) hind?
XEQ saavutab ATH hinna summas 0.91394 USD.
Mis oli kõigi aegade XEQ madalaim (ATL) hind?
XEQ nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on XEQ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XEQ kauplemismaht on -- USD.
Kas XEQ sel aastal kõrgemale ka suundub?
XEQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XEQ hinna ennustust.
