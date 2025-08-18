Mis on EDUM (EDUM)

Among the X2E models, this is a S2E (Study To Earn) project that measures/certifies learners' activities and provides appropriate rewards.

Üksuse EDUM (EDUM) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

EDUM hinna ennustus (USD)

Kui palju on EDUM (EDUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EDUM (EDUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EDUM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EDUM hinna ennustust kohe!

EDUM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

EDUM (EDUM) tokenoomika

EDUM (EDUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EDUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EDUM (EDUM) kohta Kui palju on EDUM (EDUM) tänapäeval väärt? Reaalajas EDUM hind USD on 0.195053 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EDUM/USD hind? $ 0.195053 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EDUM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on EDUM turukapitalisatsioon? EDUM turukapitalisatsioon on $ 1.20M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EDUM ringlev varu? EDUM ringlev varu on 6.29M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EDUM (ATH) hind? EDUM saavutab ATH hinna summas 1.19 USD . Mis oli kõigi aegade EDUM madalaim (ATL) hind? EDUM nägi ATL hinda summas 0.152688 USD . Milline on EDUM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EDUM kauplemismaht on -- USD . Kas EDUM sel aastal kõrgemale ka suundub? EDUM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EDUM hinna ennustust

